مسیر امروز شورای شهر کرمانشاه همان مسیر انحلال قبلی است

سید احسان احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: وقایعی که پس از استعفای فخری از شهرداری و انتخاب آرش رضایی به عنوان شهردار پیشنهادی رخ داد دقیقا" همان مسیری است که چهارسال پیش درپی انتخاب همین فرد برای شهرداری کرمانشاه و رد صلاحیت وی رخ داد و اصرار بی‌جهت شورا بر انتخاب خود سبب آنچه که نباید می‌شد، شد و فرایند کار به جایی رسید که شورای شهر منحل شد.

وی افزود: برخی اعضای شورای شهر باوجود اینکه می‌دانستند صلاحیت آرش رضایی قطعا" تائید نمی‌شود، تعمدا" ایشان را انتخاب کردند و این در واقع ایجاد چالش جدی در امورات جاری شهر و استان است که دود آن چندین ماه است به چشم مردم کلانشهر کرمانشاه می‌رود.

احسانی تاکید کرد: اگر این دوستان به فکر شهر و مردم بودند با اصرار بی‌جا بر انتخاب یک شخص اوضاع شهر را این‌گونه بی‌سامان رها نمی‌کردند و الان هم هنوز دیر نشده است.

این عضو سه دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه لزوم همدلی و هم‌افزایی در انتخاب شهردار جدید را یادآور شد و گفت: شهر کرمانشاه بهترین زمان‌های توسعه و عمران شهری و اوقات مناسب کار و تلاش و فصول بهار و تابستان را از دست داده و شورا نباید بیش از این در انتخاب شهردار جدید تعلل کند.

وی با نقل خاطره‌ای از استعفای دو شهردار منتخب شورای شهر در دوره قبل از انحلال شورای شهر کرمانشاه افزود: آقایان محمدحسین نجفی و پشمچی‌زاده که هر دو منتخب شورا بودند با وجود اینکه تائید صلاحیت می‌شدند، اما برای جلوگیری از وضعیت رکود در شهر با مخالفت برخی اعضای شورا و مسئولان وقت بلافاصله استعفا کردند اما دلیل ماندن آقای رضایی علیرغم عدم تائید صلاحیت همان موضوعی است که تعمدی بودن مسئله رکود شهر را تائید می‌کند.

وی تنها راه حل مشکل شهرداری کرمانشاه را همدلی و وفاق اعضای شورای شهر و مشورت با بزرگان استان و شهر برای برون رفت از وضع موجود عنوان کرد و گفت: شهردار جدید باید با همدلی کامل انتخاب و کار خود را با قوت دنبال کند و تداوم راه کنونی راهی جزو همان مسیر انحلال شورا را پیش روی مسئولان نخواهد گذاشت.

6 نفر از اعضای 9 نفره شورای شهر کرمانشاه در هفتم تیرماه با پذیرش استعفای منوچهر فخری، آرش رضایی را به‌عنوان شهردار منتخب شورا معرفی کرد که با گذشت قریب به دوماه، فرماندار کرمانشاه نامه عدم تائید صلاحیت شهردار منتخب را اعلام کرد اما یک طیف از شورای شهر با استناد به موادی از قانون شوراها آن را فاقد وجاهت خواند و خواستار نامه کتبی وزیر کشور در تائید یا رد صلاحیت شهردار منتخب شد.