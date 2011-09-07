رباط کریم آماده مبارزه با شیوع بیماریهای روده ای

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، از نظر بهداشت و درمان، رشد و شاخص های بسیار مطلوبی داشته ایم و از این نظر در بین کشورهای منطقه در وضعیتی بسیار مناسبی قرار داریم.

وی تصریح کرد: ایران اسلامی با سابقه دیرینه فرهنگی و مذهبی، باید از نظر بهداشتی در صدر باشد وغیر ازین هم زیبنده ملت بزرگ ما نیست.

سلیمان پور به شیوع برخی از بیماریهای واگیردار در سالهای اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: در تمامی این موارد این بیماریها به خوبی کنترل و از شیوع آنها جلوگیری شده و تبعات و آسیبهای ناشی از آن به حداقل رسیده است، ولی باید از بار روانی این اتفاقات ناگوار بکاهیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان رباط کریم با بیان این مطلب که تمهیدات لازم برای پیشگیری از شیوع بیماریهای روده ای در فصل گرما اندیشیده شده است، اظهار داشت: با آموزش صحیح و اطلاع رسانی به موقع ، می توانیم از شیوع و تبعات بیماریهایی مانند بیماری های روده ای جلوگیری نماییم و همه تلاش ما در این گونه جلسات ، به عنوان خدمتگزاران مردم، تحقق این امر است.

وی خواستار تعامل و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی برای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از بیماریهای شایع در فصل تابستان شد و ادامه داد: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتلای شهروندان شهرستان رباط کریم به بیماریهای واگیردار از جمله وبا گزارش نشده است و مراکز بهداشتی و درمانی و همه دستگاه های اجرایی تلاش می کنند تا بهترین شرایط را برای سلامت جامعه مهیا کنند.

سلیمان پور با تاکید بر راه اندازی گشتهای بهداشتی و نظارت بیشتر در این زمینه عنوان کرد : تمامی نیروهای انتظامی و قضایی شهرستان در کنار فرمانداری و سایر دستگاه های ذیربط، همکاری لازم را جهت ایجاد بسترهای مناسب برای تامین سلامت و بهداشت جامعه و شهروندان عزیز معمول خواهند داشت.