فضاهای آموزشی گلستان نیازمند بهسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: آغاز سال تحصیلی یعنی تقویت روحیه نشاط وانگیزه وکسب علم ومعرفت دانش آموزان است.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم پروژه مهر افزود: باید مراسمی جذاب و دلنشین با پرهیز از برنامه های ملال انگیز و سخنرانی های طولانی برای دانش آموزان ترتیب داد تا در روز اول مدارس موجی از شادابی ونشاط را به دانش اموزان انتقال دهیم.



وی در ادامه از فرمانداران شهرستانهای استان خواست برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم پروژه مهر همه امکانات خود را به کار گیرند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان در آغاز سال جدید تحصیلی از نیروهای انتظامی بویژه راهنمایی و رانندگی استان خواست تا با هماهنگی لازم زمینه ترافیک روان را در مسیرهای تردد دانش آموزان فراهم سازند.



قناعت، انعکاس اخبار و فعالیت های پروژه مهر توسط صدا وسیمای مرکز استان، مراقبت ها و پیشگیری های لازم با توجه به شیوع بیماری های ویروسی توسط دانشگاه علوم پزشکی، بازبینی تابلوها و علائم راهنمایی توسط اداره کل راه وترابری در مسیرهای تردد دانش آموزان در جاده ها را از دیگر خواسته های خود از دستگاههای اجرایی در آغاز سال نو تحصیلی عنوان کرد.