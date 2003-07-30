يك ميليون معلول جامعه تحت پوشش خدمات حمايتي قرار ندارند

به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، دكترمكارم در كنگره هم انديشي سازمان هاي غير دولتي معلولان و سازمان بهزيستي كشور كه صبح امروز در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد ، با بيان اين خبر گفت : در حال حاضر 240 تشكل صنفي در كل كشور ثبت شده كه نشانه رشد و بالندگي در اين زمينه است وبايد شوراهايي در بحث سياستگذاري معلولان كشورتشكيل شود .

وي افزود : كمك هايي كه ازسوي دولت به عنوان يارانه پرداخت مي شود بسيار ناچيز بوده و كفاف مشكلات و هزينه هاي تشكل هاي غير دولتي را نمي كند .

وي با بيان اينكه اكنون 700 مركز غير دولتي براي معلولان داريم كه تعداد 334 هزار نفر را خدمات دهي مي كنند ، گفت: در صورت تصويب قانون حمايت از معلولان در مجلس، مسايل رفاهي معلولان شامل اشتغال ، ازدواج ، تردد و اياب و ذهاب كه همواره به عنوان مشكلات اصلي جامعه معلولين مطرح است ، حل خواهد شد .

مكارم همچنين افزود : با توجه به اينكه در حال حاضر برنامه چهارم توسعه در دست اقدام است ، مي توان به عنوان يك سياست اصولي اين برنامه ها را قانونمند نمود و در جهت تقويت و گسترش تشكل هاي غير دولتي تلاش نمود .

رئيس سازمان بهزيستي نيز در اين مراسم گفت : ميزان مشاركت تشكل هاي غير دولتي در فعاليت هاي سازمان بهزيستي در سال 81 به نسبت سال گذشته 4 برابر افزايش يافته است .

محمد رضا راه چمني افزود : در سال 79 تعداد 2 هزار موافقت نامه اصولي براي تاسيس مراكز غير دولتي صادر شد كه اين تعداد در سال 81 به 8 هزار موافقت نامه رسيد و اين سياست هر سال به همين شيوه رشد پيدا كرده و در صورتيكه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز منابع مالي لازم به عنوان يارانه در اختيار بهزيستي قرار داده شود ، بهزيستي نيز همه تصدي گري هايي را كه با بهزيستي مرتبط باشد را به بخش غير دولتي و مردمي واگذار خواهد كرد .

وي گفت : در حال حاضر 700 مركز غير دولتي در ارتباط با توانبخشي و معلولين ، 115 مركز غير دولتي در بخش سالمندان ، 90 مركز در بخش بيماران رواني مزمن و همچنين 200 مركز پيشگيري ، درمان و ترك اعتياد دربخش غير دولتي و با يارانه اي كه از سوي بهزيستي دريافت مي كنند ، اداره مي شود .

وي با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از فعاليت حوزه اجتماعي بهزيستي نگهداري كودكان بي سرپرست و همچنين توانمند كردن زنان سر پرست خانوار توسط بخش غير دولتي است ، افزود : در حال حاضر 1 هزارو 500 موسسه خيريه زير نظر بهزيستي در سطح كشور فعال هستند كه از بهزيستي يارانه دريافت مي كنند. .