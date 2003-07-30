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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۵۷

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي :

يك ميليون معلول جامعه تحت پوشش خدمات حمايتي قرار ندارند

يك ميليون معلول جامعه تحت پوشش خدمات حمايتي قرار ندارند

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت : در حال حاضر 4 درصد جامعه دچار معلوليت هستند كه 2 درصد آنها به خدمات دهي نيازمند بوده و در حدود 1 ميليون و 500 هزار نفر نياز به سرويس دهي دارند كه از اين تعداد تنها 500 هزار نفر ساماندهي شده اند .

 به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر ، دكترمكارم در كنگره هم انديشي سازمان هاي غير دولتي معلولان و سازمان بهزيستي كشور كه صبح امروز  در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد ، با بيان اين خبر گفت : در حال حاضر 240 تشكل صنفي در كل كشور ثبت شده كه نشانه رشد و بالندگي در اين زمينه است وبايد شوراهايي  در بحث سياستگذاري معلولان كشورتشكيل شود .

وي افزود : كمك هايي كه ازسوي دولت به عنوان يارانه پرداخت مي شود بسيار ناچيز بوده و كفاف مشكلات و هزينه هاي تشكل هاي غير دولتي را نمي كند  .

وي با بيان اينكه اكنون 700 مركز غير دولتي براي معلولان داريم كه تعداد 334 هزار نفر را خدمات دهي مي كنند  ، گفت: در صورت تصويب قانون حمايت از معلولان در مجلس، مسايل رفاهي معلولان  شامل اشتغال ، ازدواج ، تردد و اياب و ذهاب  كه همواره به عنوان مشكلات اصلي جامعه معلولين مطرح است ، حل خواهد شد .

مكارم  همچنين افزود : با توجه به اينكه در حال حاضر برنامه چهارم توسعه در دست اقدام است ، مي توان به عنوان يك سياست اصولي اين برنامه ها را قانونمند نمود و در جهت تقويت و گسترش تشكل هاي غير دولتي تلاش نمود .

  رئيس سازمان بهزيستي  نيز در اين مراسم گفت : ميزان مشاركت تشكل هاي غير دولتي  در فعاليت هاي سازمان بهزيستي در سال 81 به نسبت سال گذشته 4 برابر افزايش يافته است .

 محمد رضا راه چمني افزود :  در سال  79 تعداد 2 هزار موافقت نامه اصولي براي تاسيس مراكز غير دولتي صادر شد كه اين تعداد در سال 81 به 8 هزار موافقت نامه رسيد و اين سياست هر سال به همين شيوه رشد پيدا كرده  و در صورتيكه  از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز منابع مالي لازم به عنوان يارانه در اختيار بهزيستي قرار  داده شود ، بهزيستي نيز همه تصدي گري هايي را كه با بهزيستي مرتبط باشد را به بخش غير دولتي و  مردمي واگذار خواهد كرد .

 وي گفت :  در حال حاضر 700 مركز غير دولتي در ارتباط با توانبخشي و معلولين ، 115 مركز غير دولتي در بخش سالمندان ، 90 مركز در بخش بيماران رواني مزمن و همچنين 200 مركز پيشگيري ، درمان و ترك اعتياد  دربخش غير دولتي و با يارانه اي كه از سوي بهزيستي دريافت مي كنند ، اداره مي شود .

وي با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از فعاليت حوزه اجتماعي بهزيستي نگهداري كودكان بي سرپرست و همچنين توانمند كردن زنان سر پرست خانوار توسط بخش غير دولتي است ، افزود : در حال حاضر 1 هزارو 500 موسسه خيريه  زير نظر بهزيستي در سطح كشور فعال هستند كه از بهزيستي يارانه دريافت مي كنند. .

 

کد مطلب 14019

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