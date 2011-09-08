تاثیر هفته های فرهنگی بر توسعه گردشگری/جایگاه فرامرزی هنرمندان تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، پروسه برگزاری "هفته فرهنگی تبریز" برای اولین بار در سال 86 با هدف معرفی جاذبه ها و ظرفیت های فرهنگی، هنری و تاریخی تبریز و آذربایجان در سه استان از کشور ترکیه برگزار شد.

سال گذشته، برای دومین تجربه هنرمندان تبریزی میهمان پایتخت بودند و فرصتی برای نمایش توانمندی های خود و اشتراک آنها با سایر هنرمندان بدست آوردند که این "هفته فرهنگی تبریز" برای نخستین بار در بین استان های کشور در تهران برگزار شد و امروز زمزمه برگزاری "هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان" بار دیگر یادآور میزان ضرورت برگزاری چنین اقدامات فرهنگی در دیگر نقاط ایران و جهان است.

برپایی هفته فرهنگی تبریز فرصتی مناسب برای نزدیکی، تعامل و وحدت بیشتر اقوام و طوایف متنوع موجود در کشور است و بر اساس توافق و مصوبه نشست شهرداران کلانشهرهای کشور برپایی هفته های فرهنگی مشابه و متعدد در شهرهای ایران در دستور کار شهرداری ها قرار دارد.

می دانیم که فرهنگ هر شهر گویای هویت همان شهر است و هر قدر بتوانیم این فرهنگ را به دیگران معرفی کنیم به همان اندازه فرهنگ آن شهر را زنده و پویا نگه داشته‌ایم و برگزاری هفته های فرهنگی استان های مختلف با فرهنگ های گوناگون خود، می تواند داشته های موجود را تقویت کرده و در راستای تحکیم اتحاد و انسجام ملی مفید باشد.

در این بین، نمایش لطافت ها، ظرافت های فرهنگی و تنوع قومی و بومی کشور همواره به عنوان مهمترین هدف برگزاری هفته های فرهنگی مطرح بوده است.

در این باب که ضرورت معرفی شهر تبریز به عنوان قدیمی‌ترین شهر ایران به مردم دیگر نقاط بسیار احساس می شود جای شبهه ای نیست چرا که این شهر تاریخی دارای پیشینه بسیار غنی فرهنگی و ادبی بوده و از این رو برگزاری این چنین برنامه‌های فرهنگی می‌تواند نام تبریز را به عنوان شهر «اولین‌ها» و شهری که سابقه درخشانی در تاریخ ایران زمین دارد، در کشور مطرح کند.

نکته مهم و یکی از عمده ترین بهره برداری های فرهنگی از این حرکت، تقویت همبستگی ملی است که می توان به وسیله آن نسبت به گسترش این روحیه در بین تمامی قومیت های ایرانی اقدام کرد.

دیگر موضوع مهم در طول مدت برپایی این جشنواره فرهنگی، به هنرمندان و چهره های فرهنگی تاریخی تبریز و استان بر می گردد که می توانند به نشر و معرفی جایگاه و پیشینه تاریخی تبریز و پیشگامی این خطه در تمامی تحولات و رویدادهای تاریخ معاصر ایران بپردازند.

در هفته فرهنگی تبریز که با هدف معرفی تاریخ، فرهنگ و جایگاه شهر تبریز برگزار می‌شود، برنامه‌ها و نمایشگاه‌های متعدد و متنوع فرهنگی، هنری و علمی برپا می شود و از این طریق نقش تبریز کهن در تحولات تاریخی کشور و جایگاه آن در حوزه‌‌های مختلف فرهنگی، هنری و علمی معرفی و تبیین می شود.

تجربه گذشته و برگزاری هفته فرهنگی تبریز در تهران یک رویداد مهم فرهنگی برای تبریز بود که می توانست ظرفیت بسیار بزرگی برای شناساندن تبریز در پایتخت به وجود آورد و با استفاده از این فرصتهای باقی مانده قابلیت‌های فرهنگی تبریز را در پایتخت به نمایش گذاشت.

اما مسلما توجه به این ضرورت ها به تنهایی کافی نیست و برنامه ریزی و تعیین اهداف این هفته های فرهنگی از جایگاهی بس مهمتر برخوردار است که مسئولان و متولیان فرهنگی را وادار می کند با دقتی بیشتر، اصولی و منسجم تر به واکاوی این چنین رخداد هایی بپردازند.

تبریز همواره از شان و منزلتی بسیار والا برخوردار بوده ولی آنطور که دیده شد در تجربه سال گذشته، هنرمندان تبریزی به رغم آثار درخشانی که با خود به تهران برده بودند نتوانستند این آثار را در محیط مناسبی به نمایش بگذارند چرا که گالری ها و فضایی مناسب از سوی میزبان در اختیار هنرمندان قرار نگرفته بود.

امروز نیز با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی و برای معرفی فرهنگ و هنر و تاریخ ایران و شهر تبریز در کشور تاجیکستان، هنرمندان و آثار هنری تبریز در قالب هفته فرهنگی تبریز بار دیگر رهسپار شهرهای دوشنبه و خجند خواهند شد.

اشتراکات فرهنگی و زبان ملی مشترک بین ایران و تاجیکستان دلیل دیگری برای نزدیکی این دو کشور است که در صورت موفقیت این رویداد فرهنگی و با استمرار چنین اقداماتی می توان زمینه دوستی و نزدیکی فرهنگی بیش از پیش ملت ها با یکدیگر را فراهم کرد.

این رویداد فرهنگی را باید قدر بدانیم چرا که بطور مستقیم با فرهنگ عامه مردم سر و کار دارد و با تجربه ای که از سال گذشته و جشنواره کشوری بدست آوردیم، دیگر مشکلاتی چون ظرفیت ها و کمبودها از سوی میزبان ررو به رو نشده و این مورد در رخدادهای آتی در شهرهای دیگر نیز مورد توجه مدیران برگزاری این هفته ها قرار گیرد.

می دانیم در دنیا اماکنی هستند که هویتی مثل تبریز ندارند ولی بسیار شناخته شده و به مراکز دید و بازدید جهانیان تبدیل شده اند در حالی که تبریز با این حجم از پیشینه فرهنگی-تاریخی گمنام مانده است و بر این اساس این هفته ها می تواند در جذب گردشگر برای شهر تبریز مفید واقع شود چرا که گردشگری سرمایه پایدار و مستمر است و باید از این فرصت به دست آمده در جهت جذب گردشگر نیز استفاده کرد.

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سحر فکردار

