بازیکنان صبا برای شکست ملوان متحد و هماهنگ هستند

حامد لک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبای قم در خانه دیداری حساس و سخت مقابل ملوان انزلی در پیش دارد، اظهار داشت: البته این بازی هم مانند بازی‌های قبلی صبا در لیگ برتر است، ولی چون در خانه و بعد از دو هفته تعطیلی برگزار می شود، از اهمیت خاص خود برخوردار است.



وی ادامه داد: رقابت در بین تیم های حاضر در لیگ با نتایج هفته پنجم نزدیک تر شده است، صبای قم هم از شرایط خوبی بهره می برد و قطعا تک تک بازیکنان ما برای موفقیت در لیگ امسال از همین دیدار با آمادگی کامل در میدان حاضر می‌شوند.



سنگربان جوان تیم فوتبال صبای قم، تصریح کرد: ما باید روی نقاط قوت خودمان در این دیدار حساس و سرنوشت‌ساز کار کنیم و همچنین نقاط ضعف ملوان انزلی را نیز شناسایی کرده و در این دیدار مورد هدف قرار دهیم.



وی با بیان اینکه صبا بازیکن محروم و مصدومی در این دیدار ندارد، بیان داشت: بازیکنان مصدوم ما نظیر عنایتی، بدرلو، نوری و سهراب بختیاری‌زاده در کنار دیگر بازیکنان صبا در شرایط خوبی به سر می‌برند و حتما برای پیروزی در این دیدار به میدان خواهیم رفت.



لک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به باخت اخیر صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: این یک امر عادی است که تیم در مواقعی دچار افت می‌شود ولی قطعا از این مسابقه با روحیه بهتر کار خواهیم کرد.



وی ادامه داد: صبای قم در شرایط خوبی به سر می‌برد و بازیکنان صبای قم با تمام انگیزه خود برای برد در این دیدار به میدان خواهند رفت و قصد دارند با برد ملوان انزلی یگ گام بلند برای اثبات شایستگی های تیم صبای قم برداریم.



بازیکن جوان و ملی پوش تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: زیر نظر کادر فنی در 15 روز اخیر تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و مربیان نیز نقاط ضعف ملوان انزلی را به خوبی شناسایی کرده‌اند و حتما از آنها در این دیدار به خوبی استفاده خواهیم کرد.



وی با بیان اینکه شرایط جسمانی و روحی همه بازیکنان برای این دیدار آماده است، افزود: من خودم از نظر وضعیت جسمانی در شرایط خوبی به سر می‌برم و باخت به شاهین را کاملا فراموش کرده ام و در صورتی که کادر فنی صلاح بداند با تمام توان برای تیم بازی می کنم.



لک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صبا نیازمند حمایت تماشاگران در دیدارهای خانگی خود است، تصریح کرد: مردم قم باید به ورزشگاه بیایند و بدانند که صبا به عشق مردم قم به این استان آمده است و آنها نیز نباید این تیم را در بازی‌های خانگی تنها بگذارند.



دیدار صبای قم و ملوان انزلی در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 20 روز جمعه هجدهم شهریور ماه به میزبانی تیم صبای قم در ورزشگاه یادگار امام این شهر برگزار می‌شود.

