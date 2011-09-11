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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هزینه‌تمتع؛ حداقل سه‌میلیون و 200 و حداکثر چهارمیلیون و 600 هزارتومان

هزینه‌تمتع؛ حداقل سه‌میلیون و 200 و حداکثر چهارمیلیون و 600 هزارتومان

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: هزینه سفر به حج تمتع در سال جاری حداقل سه میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری حدود 97 هزار زائر به سرزمین وحی اعزام می شوند که تعدادی از آنها نیروهای خدماتی هستند و وظیفه شان خدمات دهی به زائران است.

وی از احتمال افزایش ظرفیت حج تمتع خبر داد و گفت: در حال رایزنی با مسئولان کشور عربستان هستیم تا بتوانیم تعداد زائران اعزامی از ایران را افزایش دهیم اما هنوز نتیجه از سوی آنها اعلام نشده است.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، عملیات اعزام زائران حج تمتع از 16 مهرماه آغاز می شود .

لیالی در مورد هزینه سفر به حج تمتع نیز افزود: هزیه سفر به حج با توجه به ایستگاه پروازی و نقطه اعزام زائران از استانهای مختلف متفاوت است و نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

کد مطلب 1401921

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