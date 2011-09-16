به گزارش خبرنگار مهر، باغ شاهزاده ماهان به اتفاق باغ های پاسارگاد فارس، ارم شیراز، دولت آباد یزد، پهلوان پور مهریز یزد، چهل ستون اصفهان، فین کاشان، عباس آباد بهشهر و اکبریه بیرجند 9 باغی هستند که به دلیل برخورداری از وجوه میراث معنوی فرهنگ، هنر و معماری ایرانی طی پرونده باغ ایرانی از سوی یونسکو به عنوان سیزدهمین اثر ایرانی در فهرست میراث جهانی پذیرفته شده اند.

به همین منظور در هریک از شهرهایی که دارای یکی از این باغها بودند برنامه هایی از جمله تبلیغات تلویزیونی، شهری، مراسمی یا ... برگزار شد مانند شهر اصفهان که برای ثبت جهانی باغ چهلستون جشنی با حضور مسئولان استانی و مردم محلی برگزار شد یا در کرمان که به دلیل سفر استانی ریاست جمهوری به کرمان، بزرگترین مراسم جشن در باغ شاهزاده برگزار شد.

اما در این میان در شهر یزد که دو باغ دولت آباد و پهلوان پور از میان 9 باغ ایرانی در آن واقع شده اند هیچ خبری نبوده و نیست. مسئولان میراث فرهنگی این استان هم برنامه ای برای تبلیغ جهانی شدن آنها نداشتند به گونه ای که مردم بومی شهر یزد کمتر در جریان این اتفاق قرار گرفتند.

اما در همین رابطه دبیر شورای تشکلهای گردشگری استان یزد از فراهم نبودن امکان پذیرش گردشگر در باغ پهلوان پور انتقاد و تصریح کرد: نه تنها هیچ برنامه ای برای ثبت جهانی این دو باغ در کل استان برگزار نشد بلکه باغ پهلوان پور آماده پذیرش گردشگران، حتی مردم بومی هم نیست.

محسن حاجی سعید با بیان اینکه باغ پهلوان پور یکی از باغهای منحصر به فرد در کویر است به خبرنگار مهر گفت: اگر گردشگری بخواهد هنگام شب در باغی که اکنون آوازه آن در جهان پیچیده قدم بزند، پشیمان می شود چون این باغ نورپردازی مناسبی ندارد و قسمت اعظمی از آن در شب تاریک است.

وی ادامه داد: زمانی که با رئیس میراث فرهنگی استان یزد درباره معضلات این باغ صحبت کردم گفت که باید بودجه داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

حاجی سعید بیان کرد: حداقل اگر برنامه موسیقی زنده یا امکاناتی برای حضور گردشگر در این باغ فراهم می شد می توانستیم این باغ را به عنوان یکی از جاذبه های مهریز به گردشگر معرفی کنیم.

مکانیزم استحصال آب مهم‌ترین شاخصه‌ باغ پهلوان‌پور یزد در میان 8 باغ دیگر است. این باغ متعلق به اواخر دوره قاجار و شامل برج گلین حفاظتی، اصطبل و انبار علوفه، عمارت کوشک و شربت خانه، عمارت سرایداری و کارگاه ریسندگی سنتی است و مهمترین ویژگی آن جاری بودن مداوم قنات حسن آباد در دو مسیر این باغ است که صدها درخت چنار تنومند در دوطرف جوی آب این قنات روئیده و طراوت خاصی به آن بخشیده است.

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گزارش از فاطیما کریمی