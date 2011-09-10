تدوین"دوستان خوب" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی"دوستان خوب" به کارگردانی فریدون حسنپور به تازگی در شهر دیلمان به پایان رسیده است. تدوین این فیلم سینمایی توسط مهدی حسینی وند از نیمه گذشته است.
این فیلم مانند آثار گذشته این کارگردان چون تعطیلات تابستانی، دارا و ندار و . . . به موضوع کودک و نوجوان میپردازد. داستان این فیلم سرگذشت دو دوست به نامهای سهراب و داوود است. آن دو، دوستان بسیار صمیمی هم هستند. آنها برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به خوابگاه نیاز دارند. مسئولان تصمیم به برگزاری آزمون برای تعیین سهمیه هر محل میگیرند. رفاقت سهراب و داوود برای به دست آوردن خوابگاه تبدیل به رقابت میشود و . . .
علی لدنی تهیهکننده این فیلم سینمایی است. محمدرضا خوشرفتار، دانیال خوشسیما، مهران رجبی، امیر نوری، صادق صفائی، حسین عابدینی، مهدی بوستانپرور، فریبا آهنگ، امیر فخرموسوی، روحالله مهرابی، بهمن صادق حسنی، اسماعیل توتکار، الناز ثقفی، محمدامین امینی، رحیم غنیزاده، زیبا کاظمی، محمدعلی فرمند، حمید ناجیان و . . . در این فیلم سینمایی به ایفای نقش میپردازند.
حسنپور مجموعه تلویزیونی"از یاد رفته" را در نوبت پخش دارد.
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