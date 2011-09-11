محسن محسنی نسب در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول مذاکره با این بازیگر هستم. قرار بود زودتر فیلم را کلید بزنیم که منتظر بازگشت گلزار از خارج از کشور بودیم. وی فیلمنامه "شانه دوست" را خوانده است و به زودی حضور وی در این فیلم مشخص خواهد شد.

وی افزود: اگر بازی محمدرضا گلزار در این پروژه قطعی شود، قطعا ترکیب بازیگران تغییر خواهد کرد. تا هفته آینده این وضعیت مشخص خواهد شد.

پیش از این حضور محمدرضا شریفی‌نیا، رز رضوی، منیره رئیسی و کیانوش گرامی در این پروژه قطعی شده بود. فرشاد گل‌سفیدی مدیریت فیلمبرداری را برعهده دارد. فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته است و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام می‌شود.

داستان "شانه دوست" درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند، اولین آن "کریستال" و بخش سوم "کندو" است.

محسن محسنی‌نسب فیلم‌های سینمایی "موشو"، "شیرهای جوان"، "آن سوی پرچین"، "یاس‌های وحشی" و... را کارگردانی کرده است.