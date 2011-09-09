به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مستند" به خدا تعظیم می‌کنم" به کارگردانی رضا عاطفی همچنان ادامه دارد. ضبط نریشن این مستند به تازگی به پایان رسیده است. گفتار متن این مستند تلویزیونی را مرتضی عباس میرزایی بر عهده داشته است.

این مستند ترکیبی از تصویرسازی، انیمیشن و خاطرات شفاهی است که خانواده و همرزمان شهید محمد حسن نظرنژاد معروف به "بابانظر" تعریف می‌کنند. طراحی و ساخت بخشهای انیمیشن به تازگی آغازشده است.

سرپرست گروه انیمیشن این مستند محمدعلی صفورا است و ناهید دل آگاه تهیه‌کنندگی آن را بر عهده دارد. مستند "به خدا تعظیم می‌کنم" به سفارش شبکه مستند تولید و از 30 شهریور ماه از این شبکه پخش می‌شود.



