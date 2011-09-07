جشنواره سراسری موسیقی "بیت و حیران" در سردشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با الهام از حضرت حق، خالق و ناظر هنر وزیبایی، در راستای احیا و زنده نگه داشتن فرهنگ و هنرهای بومی و اصیل ششمبین جشنواره ملی بیت و حیران در شهرستان سردشت برگزار می شود.

وی تقویت، بسط و گسترش فرهنگ غنی موسیقی بومی و فولکلور نواحی مختلف اسلامی، ایجاد بستری مناسب برای تبادل اندیشه های خلاق در عرصه موسیقی، شناخت و حمایت از استعدادهای جوان، ایجاد فضای رقابتی سالم با هدف تزریق شور و نشاط و تولید آثار فاخر و توجه به ارتقای سطح هنر موسیقی محلی و جلوگیری از فراموشی و نابودی هنرهای اصیل ملی از اهداف برگزاری این جشنواره دانست.

وی در ادامه بیان داشت: بخش مسابقه این جشنواره با عنوانهای مقام، بیت، لاوک، حیران، بند،عاشیقی، آواهای محلی و همچنین تکنوازی سازهای اصیل برای اجرای قطعات بیت وحیران و مقام های شاخص و شناخته شده برگزار می شود و بخش جانبی نیز با پذیرش گروههای موسیقی برای اجراهای محلی، سنتی و آیینی به منظور اجرا در شبهای زمان برگزاری جشنواره برای عموم برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در خصوص نحوه ارسال آثار، شرایط و مقررات جشنواره نیز اظهار داشت: همه آثار ارسالی بصورت تصویری از نمونه اجرا در قالب لوحهای فشرده با کیفیت مطلوب به همراه فرم درخواست شرکت به دبیرخانه این جشنواره ارسال شود.

حجت الاسلام کریمی حداکثر زمان اجرای هر نفر دربخش مسابقه را هشت دقیقه و اجرای گروهها در بخش جانبی را 15 دقیقه عنوان کرد و ادامه داد: شرکت کنندگان در بخش مسابقه می توانند از همراهی یک ساز شامل نرمه دف، شمشال، تنبک، بالابان، دوزله، کوبوز، دهل و...بر اساس سنت موسیقیایی خود بهره گیرند.

این مسئول همچنین با بیان اینکه ارسال آثار به زبانهای فارسی، کردی، ترکی و گویش های محلی بلا مانع و استفاده از لباسهای محلی مدنظر است، گفت: دبیرخانه جشنواره در بخش نگاه ویژه جایزه ای را با محورهای تقویت وحدت ملی و دوستی بین اقوام مختلف ایرانی و توجه به هویت دینی و حفظ ارزشها اهدا خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 21 مهر ماه سال 90 و اعلام نتایج راه یافتگان به بخش های مسابقه 30 مهر ماه و زمان برگزاری جشنواره 10 تا 12 آبان ماه اعلام شده است، بیان داشت: متقاضیان شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را دبیرخانه دائمی جشنواره به یت حیران به نشانی آذربایجان غربی، شهرستان سردشت، میدان 7 تیر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت به صندوق پستی 349 ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای تلفنهای 3223603 و 3228583 با پیش شماره 0444 تماس حاصل کنند.