نمايشگاه پوستر جهان اسلام فرصت مناسبي بود تا دينم را به فلسطين ادا كنم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد خبر و هماهنگي با رسانه هاي اولين دوسالانه بين المللي پوستر جهان اسلام، عليرضا وكيلي با اشاره به اين مطلب گفت: نكته جالب توجه اين دوسالانه حضور پوسترهاي متنوع و متفاوت است. چرا كه يك نمايشگاه كوچك هم بر روي جريان گرافيك ايران تاثير مي گذارد چه برسد به دوسالانه اي با اين عظمت و وسعت كه تمام دانشجويان، استادان و اقشار مختلف جامعه كه با اين مقوله سروكار دارند و از آن ديدن مي كنند.

وكيلي ضمن بيان نگاه مشترك بين مسلمانان جهان در پوسترها گفت: پوستر يا گرافيك، زبان گويا و مشترك تمام جهان است گاهي چند گرافيست از كشورهاي مختلف نگاههايي نزديك به هم دارند بدون اينكه هيچ ارتباطي با هم داشته باشند.

وي در توضيح اثر خود در بخش فلسطين اظهار كرد: من تيرو كمان را سمبل يك فلسطيني مي دانم كه مي خواهد بر قلب دشمن حمله كند، اما ديگران برداشتهاي ديگري داشتند. بعضيها از يك نشانه استفاده شعاري مي كنند و بعضي ديگر استفاده مفهومي.

وكيلي با اشاره به نمادهاي استفاده شده در پوستر خود گفت: تصوير كردن اتفاق بزرگي كه سالها دغدغه مسلمانان جهان شده است. كار آساني نبود. اين پوستر بيانگر تير و كماني در فضايي كاملا سرخ است در اين فضا كلمه شكسته فلسطين كه ديگر يكپارچه نسبت ديده مي شود.

وي در پايان سخنانش با تاكيد بر جايگاه گرافيك ايران از نظر تكنيك و محتوا در مقايسه با كشورهاي اسلامي گفت: اگرچه گرافيكي در ايران هنر نوپايي است، اما در سالهاي اخير بسيار موفق حركت كرده و توانسته در دنيا كاملا شناخته شود.

وي در پايان سخنانش با تاكيد بر جايگاه گرافيك ايران از نظر تكنيك و محتوا در مقايسه با كشورهاي اسلامي گفت: اگر چه گرافيك در ايران هنر نوپايي است، اما در سالهاي اخير بسيار موفق حركت كرده و توانسته در دنيا كاملا شناخته شود.