تنها ورزشكار زن كشورمان به مدال نقره دست يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر" درادامه سومين دوره مسابقات جهاني كشتي آليش كه درشهراستانبول تركيه جريان دارد، عصرامروز ودرفينال وزن 63+ كيلوگرم، الميرا دادياركه پيش ازحريفي ازچك را مغلوب كرده بود، مقابل حريفي ازبلاروس قرارگرفت وبا ضربه فني اين ديداررا واگذاركرد وبه مدال نقره اين مسابقات دست يافت. فينال اين رقابتها هم اكنون درسالن هتل رامادا شهر استانبول درجريان است كه نتايج نهايي متعاقبا ارسال خواهد شد.

گفتني است: تيم ملي كشتي آليش كشورمان با 5 ورزشكارمرد ويك ورزشكار زن دراين دوره ازرقابتها حضوريافته است كه در مجموع تاكنون ازاين رقابتها دو مدال برنزويك مدال نقره كسب كرده است. البته ضعف درداوريها وتغييرقوانين مسابقات ازجمله دلايلي است كه باعث عدم كسب نتايج لازم ازسوي ورزشكاران كشورمان شده است.