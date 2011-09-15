56 هزار مرسوله خرید اینترنتی توسط پست گیلان جابجا شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر به انجام خرید اینترنتی در 206 فروشگاه مجازی در استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 56 هزار مرسوله از این بابت جابجا شده که ارزش ریالی این میزان مرسوله حدود 600 میلیون تومان بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه گسترش خرید های اینترنتی از وظایف عمده پست است، اظهارداشت: امسال در گیلان 26 هزار مرسوله از طریق فروشگاه های مجازی معامله شده است.

مدیرکل پست گیلان گفت: خرید اینترنتی بیشتر برای افرادی است که امکان تهیه و اجاره مکانی را برای عرضه محصولات خود را ندارند و می خواهند به صورت یک شغل خانگی استفاده کنند.

وی افزود: این افراد به پست مراجعه و ثبت نام کرده و محصول خود را به صورت مجازی در سایت شرکت پست به رویت خریداران برسانند.

رضایی در ادامه از انجام ثبت نام مسکن مهر با هماهنگی و همکاری مسکن و شهرسازی و پست خبرداد و گفت: متقاضیان مسکن مهر می‌ توانند با مراجعه به باجه‌ های پستی در سراسر استان گیلان ثبت ‌نام خود را به دو صورت تکمیل مدارک به صورت مراجعه فیزیکی و ثبت نام الکترونیکی توسط ادارات پست انجام دهند.



وی همچنین با اشاره به طرح ثبت نام خودروهای فرسوده و خط اعتباری آنان در سطح کل کشوریادآورشد: در این طرح رانندگان به پست مراجعه و فرم های مربوطه را دریافت کرده و پس از تکمیل مدارک باید تحویل باجه های پستی دهند بعد از پروسه ثبت نام بین 30 تا 60 روز نتیجه کار به آنان اعلام می شود.