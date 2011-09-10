آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سالن ملاقات زندانها

عباس سنگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح آموزش همسان در زندانها با هدف کاهش آسیب در زندانها خبر داد و افزود: در این طرح دوره آموزشی فشرده ای با هدف کاهش بیماریهای خطرناک به خانواده زندانیان در زندانها برگزار می شود که پس از اتمام این دوره خانواده های آموزش دیده در سالنهای ملاقات زندانها به خانواده های همسانان خود آموزش می دهند.

وی افزود: تعداد سالنهای ملاقات فعال چهار زندان و تعداد همسانان آموزش دهنده 6 مربی و تعداد همسانان آموزش گیرنده یکهزار و 480 نفر است که دور دوم این طرح در مرداد ماه 90 آغاز شده است.

این طرح هم اکنون در دستور کار انجمن حمایت از زندانیان مرکز قرار داشته و در حال اجرا است.