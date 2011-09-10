حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه اذان در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: هر مکتبی برای ماندگاری خود سلسله شعارهایی را باید تبیین کند که این شعارها برآمده از مجموعه عقاید اخلاق و احکام مکتب است. شعارهای مکاتب به گونه ای باشد که مردم به راحتی با آنها تماس برقرار ، آن را درک کنند و و از ظاهر آن به سادگی به باطن آن پی ببرد. یکی از نشانه های هر مکتبی داشتن این شعارها است.

وی افزود: مکتب عظیم اسلام عزیز نیز چنین است و برای اینکه بتواند در جامعه بشری جای خود را تعمیق بخشد و با شعارهای کوتاه و رسا و برطبق خصلت انسانی شعور، باطن، عقیده و مکتب را بیان کند، دارای یک سلسله شعارهایی است. اصلی ترین این شعارها در اذان جمع شده است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اذان وسیله ای برای اعلام نماز بعنوان بزرگترین عبادت الهی و بزرگترین خط ارتباط انسان و خدا است. مجموعه معارفی که در متن، قبل و بعد از اذان مطرح است کل مکتب را بیان می کند. منزلت اذان در مکتب ما بسیار عظیم است ، چرا که مسلمانان وقت نماز به عنوان اصلی ترین محور دین خود را به وسیله اذان متوجه می شوند.

وی اظهار داشت: در صدر اسلام مسلمانان به وسیله اذان گردهم جمع می شدند تا به سمت جهاد حرکت کنند و بسیج مسلمانان به وسیله اذان صورت می گرفت. امروزه نشانه شهر، کشور و انسان متدین، تعهد نشان دادن به اذان است. این تعهد در قرائت اذان ، اهمیت قائل شدن برای آن و تکرار آن هنگام پخش اذان همانطور که مستحب است و چه در تعهد به مبانی و مبادی که در اذان مطرح است تجلی می یابد.

موسوی هوایی با اشاره به اینکه این شعار بسیار عظیم است، گفت: مسیحیت با ناقوس کلیسا و یهودیان با شیپور مؤمنان خود را به محل عبادت فرا می خوانند، ابزارهایی که به هیچ عنوان قابل قیاس با این معانی عظیم و ادای این معنا به وسیله انسان نیست.

وی در تبیین تفاوت میان اذان زنده و اذان ضبط شده به تفاوت میان گل مصنوعی و گل طبیعی از نظر طراوت اشاره کرد و گفت: اذانی که به صورت ضبط شده است را می توان مثل گل مصنوعی دانست؛ درحالی که تأثیر اذانی که به صورت زنده از رسانه ملی در ماه مبارک پخش می شد به سادگی قابل توجه است.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی تصریح کرد: حال و هوای اذان درحالی که فردی در لحظه درحال گفتن اذان است بر انسان بسیار تأثیرگذار است. بیان این معانی بلند و شعارهای پرشعور نیز از سوی یک انسان در لحظه به صورت زنده بر تأثیر آن می افزاید که این امر با گفتن اذان بدون استفاده از بلندگو نیز بسیار درخور توجه است.

وی یادآور شد: پیامبر اکرم فرموده است که موذنین در روز قیامت از دیگران یک سرو گردن بالاتر هستند.