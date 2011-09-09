به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بیست و دومین همایش فلسفه آلمان است که در این دوره در دانشگاه مونیخ برگزار می‌شود.

علاوه بر هابرماس فیلسوفان مطرح و بنامی چون رابرت پیپین و سیلا بن حبیب نیز در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

سیلا بن حبیب در این همایش به بررسی چگونگی شکل گرفتن موضوع حق می‌پردازد. سوزان نیمن و پیتر گاردن فورس نیز سایر سخنرانان این همایش هستند. "دلایلی برای معنا: نظریه‌ای برای معناشناسی بر اساس ادراک" موضوع سخنرانی پیتر گاردن فورس در این همایش عنوان شده است .

این همایش همچنین از اسلاوی ژیژک فیلسوف معروف معاصر نیز بهره خواهد برد. رابرت براندوم، مایکل توماسلو، پیتر کوزلوفسکی، چارلز لامور و سیمون چمبرز نیز سایر سخنرانان این همایش خواهند بود.

هابرماس از جمله فیلسوفان مهم معاصر و از منتقدان مدرنتیه است. هابرماس مدرنیته را پروژه‌ای ناتمام می‌داند. رویکرد هابرماس به مدرنیته انتقادی است و عقلانیت مدرن را یگانه عقلانیت درست نمی‌پندارد.

در واقع تأکید هابرماس بر عقلانیت انتقادی است. هابرماس علاوه بر تبیین معضلات مدرنیته راهکار برون رفت مدرنیته از معضلات را نیز بررسی کرده است.