کاوه کمانگر تهیه‌کننده نمایشنامه‌های رادیویی معاونت برون مرزی صدا وسیما درباره نمایش "بابانظر" به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه طنز "بابانظر" درباره سردار رشید اسلام شهید محمد حسن نظرنژاد است که توسط شکرالله اسدی به کردی سورانی ترجمه شده و برای معاونت برون مرزی صدا و سیما تولید می‌شود. کارگردان این پروژه رادیویی هنوز مشخص نشده است اما قرار است در 32 قسمت 30 دقیقه‌ای تولید شود.

شهید بابانظر ظهر روز هفتم مرداد ماه سال 1375 به ملکوت پیوست و در بهشت رضا (ع) مشهد در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد. کتاب خاطرات او با عنوان "بابانظر" به همت مصطفی رحیمی از نویسندگان دفاع مقدس در 18 فصل و 500 صفحه تدوین شد، که مورد استقبال بسیار زیاد مردم قرار گرفت.