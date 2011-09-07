عملکرد مهر در لرستان موشکافانه و دقیق است/ نقش موثر در انتقال مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در سخنانی با اشاره به عملکرد خبرگزاری مهر در استان لرستان اظهار داشت: خبرگزاری مهر در استان لرستان به واقع خوب، دقیق، با جسارت و موشکافانه عمل کرده است.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر تاکنون در استان لرستان مشکلات و معضلات موجود در استان را به خوبی انعکاس داده است عنوان کرد: خبرگزاری مهر با انتقادهای سازنده خود در همه زمینه ها در لرستان موثر بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به معرفی فعالیتهای دولت و نظام توسط خبرگزاری مهر در لرستان ادامه داد: خبرگزاری مهر به واقع دستاوردهای دولت در استان را نیز به خوبی به مردم معرفی کرده است.

شریعت نژاد با اشاره به نقش مطبوعات و خبرگزاری ها در توسعه استان یادآور شد: با توجه به اینکه رسانه ها نماینده افکار عمومی هستند لذا در این راستا یک رسالت خطیر بر دوش دارند.

وی با بیان اینکه رسانه ها مشکلات، معضلات و مطالبات مردم را به گوش مسئولان می رسانند، افزود: خبرنگاران در واقع مشکلات و معضلاتی را که در برخی مواقع از دید مسئولان پنهان می ماند را منعکس می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر انعکاس فعالیتهای نظام توسط رسانه ها و مطبوعات در استان لرستان عنوان کرد: مردم باید از دستاوردهای نظام و دولت مطلع شوند و این وظیفه نیز بر عهده خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

شریعت نژاد بیان داشت: در این صورت است که مردم از عملکرد نظام مطلع شده و امیدواری آنها به دولت بیشتر خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی نیز باید نسبت به رسانه ها یک نگاه دوستانه و واقع بینانه داشته باشند، ادامه داد: رسانه ها و مطبوعات نیز در این راستا نباید به تقابل با مدیران بپردازند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید ظرفیت انتقاد و صعه صدر داشته باشند یادآور شد: به واقع نقد یک هدیه الهی است و در دین اسلام بر نقد سازنده همواره تاکید شده است.

شریعت نژاد با تاکید بر ضرورت نقد سازنده و منصفانه توسط رسانه ها و مطبوعات در استان لرستان عنوان کرد: خبرنگاران باید در این راستا حرفه ای عمل کنند.

وی با تاکید بر بالا بردن سطح سواد کلاسیک و حرفه ای خبرنگاران استان لرستان بیان داشت: خبرنگاران باید در این راستا آموزش های حرفه ای لازم را ببینند که به طور حتم در این صورت است که موفق خواهند شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه خبرنگاران استان لرستان باید در زمینه های مختلف آموزش های لازم را ببینند، افزود: خوشبختانه رسانه ها در استان لرستان در مجموع دارای عملکرد مطلوبی بوده اند.

شریعت نژاد با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای موجود ما بیش از این از خبرنگاران و اصحاب رسانه لرستان انتظار داریم، یادآور شد: خبرنگاران در استان باید اطلاعات تخصصی خود را در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و .... بالا ببرند.