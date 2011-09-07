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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

بابایی در گفتگو با مهر:

تیم صنعت ساری به حامی جدید واگذار شد

تیم صنعت ساری به حامی جدید واگذار شد

ساری - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره فوتبال صنعت ساری گفت: تیم فوتبال صنعت ساری به حامی جدید به نام حسین فارسی واگذار شد.

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتقال تیم فوتبال صنعت ساری به حسین فارسی خبر داد و گفت: با تلاش استانداری، تربیت بدنی و هئیت فوتبال مازندران، انتقال تیم صنعت ساری به صورت قطعی به فارسی داده شد.

وی افزود: خوشبختانه استاندار مازندران، حمایت خوبی از باشگاه های ورزشی کرده و نسبت به وضعیت جوانان استان حساسیت خاصی دارد.

عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت ساری افزود: استعدادهای بالقوه ای در مازندران وجود داشته و علاقمندان بسیاری به دنبال پیشرفت و تعالی این رشته در استان هستند.

بابایی افزود: مازندران در مقطعی از زمان یکی از قطبهای فوتبال ایران بوده و بازیکنان بزرگی در لیگ برتری داشته و همه باید تلاش کنیم تا تیم های مازندرانی به دوران اوج خود بازگردند.

عضو هیئت مدیره تیم فوتبال صنعت ساری گفت: همه مسئولان شهری و استانی باید برای ساماندهی تیمهای نساجی قائم شهر، صنعت ساری و شموشک  نوشهر تلاش کنند تا هواداران امیدی دوباره به فوتبال مازندران داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: تمام دوستداران و فعالان فوتبال ساری، اختلافات را کنار گذاشته و برای تعالی این رشته پرطرفدار استان کمک کنند.

بابایی کارنامی ادامه داد: استعدادهای خوبی در فوتبال ساری وجود دارد و با پتانسیل و نیروی انسانی شایسته و مدیریتی قوی می توان به لیگ برتر راه یافت.

وی گفت: برای دستیابی به موفقیتهای بزرگ در فوتبال، باید استعدادیابی را به عنوان اولویت اول فوتبال مازندران قرار دهیم.

کد مطلب 1402138

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