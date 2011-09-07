تیم صنعت ساری به حامی جدید واگذار شد

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتقال تیم فوتبال صنعت ساری به حسین فارسی خبر داد و گفت: با تلاش استانداری، تربیت بدنی و هئیت فوتبال مازندران، انتقال تیم صنعت ساری به صورت قطعی به فارسی داده شد.

وی افزود: خوشبختانه استاندار مازندران، حمایت خوبی از باشگاه های ورزشی کرده و نسبت به وضعیت جوانان استان حساسیت خاصی دارد.

عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت ساری افزود: استعدادهای بالقوه ای در مازندران وجود داشته و علاقمندان بسیاری به دنبال پیشرفت و تعالی این رشته در استان هستند.

بابایی افزود: مازندران در مقطعی از زمان یکی از قطبهای فوتبال ایران بوده و بازیکنان بزرگی در لیگ برتری داشته و همه باید تلاش کنیم تا تیم های مازندرانی به دوران اوج خود بازگردند.

عضو هیئت مدیره تیم فوتبال صنعت ساری گفت: همه مسئولان شهری و استانی باید برای ساماندهی تیمهای نساجی قائم شهر، صنعت ساری و شموشک نوشهر تلاش کنند تا هواداران امیدی دوباره به فوتبال مازندران داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: تمام دوستداران و فعالان فوتبال ساری، اختلافات را کنار گذاشته و برای تعالی این رشته پرطرفدار استان کمک کنند.

بابایی کارنامی ادامه داد: استعدادهای خوبی در فوتبال ساری وجود دارد و با پتانسیل و نیروی انسانی شایسته و مدیریتی قوی می توان به لیگ برتر راه یافت.

وی گفت: برای دستیابی به موفقیتهای بزرگ در فوتبال، باید استعدادیابی را به عنوان اولویت اول فوتبال مازندران قرار دهیم.