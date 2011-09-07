پرونده های تعاونیهای مسکن البرز به استان منتقل می شود

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح 18 طرح اشتغالزا در چهارباغ ساوجبلاغ اظهار داشت: هم اینک بخشی از پرونده های شرکتهای تعاونی مسکن استان البرز در تهران است که با پیگیریهای صورت گرفته در حال انتقال این پرونده ها به استان البرز هستیم.

وی افزود: قرار شده حسابهای تعاونیهایی مسکن البرز که در بانکهای ذیربط استان تهران ذخیره است به بانک مسکن البرز منتقل شود و این مجموعه کلیه فعالیتهای خود را در همین استان انجام دهد.

جوانمردی، بیشترین پروژه های تعاونی استان البرز را در بخش مسکن عنوان کرد و از اتحادیه مسکن کارکنان دولت، مسکن مهر آزاد و اتحادیه کارگری به عنوان بزرگترین شرکتهای تعاونی مسکن استان البرز نام برد.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی صندوق ضمانت و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به منظور حمایت از تعانیها و شرکتهایی که مشکل ضمانت دارند، تصریح کرد: در آینده نزدیک تفاهم نامه ای با تمام بانکهای عامل منعقد خواهد شد تا مشکل تعاونگران در بخش دریافت تسهیلات بانکی رفع شود.