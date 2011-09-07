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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۲۷

جوانمردی در گفتگو با مهر:

پرونده های تعاونیهای مسکن البرز به استان منتقل می شود

پرونده های تعاونیهای مسکن البرز به استان منتقل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان البرز از انتقال پرونده های تعاونیهای مسکن البرز که هم اکنون در تهران است به این استان خبر داد.

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه افتتاح 18 طرح اشتغالزا در چهارباغ ساوجبلاغ اظهار داشت: هم اینک بخشی از پرونده های شرکتهای تعاونی مسکن استان البرز در تهران است که با پیگیریهای صورت گرفته در حال انتقال این پرونده ها به استان البرز هستیم.

وی افزود: قرار شده حسابهای تعاونیهایی مسکن البرز که در بانکهای ذیربط استان تهران ذخیره است به بانک مسکن البرز منتقل شود و این مجموعه کلیه فعالیتهای خود را در همین استان انجام دهد.
 
جوانمردی، بیشترین پروژه های تعاونی استان البرز را در بخش مسکن عنوان کرد و از اتحادیه مسکن کارکنان دولت، مسکن مهر آزاد و اتحادیه کارگری به عنوان بزرگترین شرکتهای تعاونی مسکن استان البرز نام برد.
 
وی همچنین با اشاره به راه اندازی صندوق ضمانت و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون به منظور حمایت از تعانیها و شرکتهایی که مشکل ضمانت دارند، تصریح کرد: در آینده نزدیک تفاهم نامه ای با تمام بانکهای عامل منعقد خواهد شد تا مشکل تعاونگران در بخش دریافت تسهیلات بانکی رفع شود.
کد مطلب 1402166

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