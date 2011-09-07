استاد آریا گوشه ای از استعداد خدادادی مردمان لرستان را متجلی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ملکشاهی راد در بخش هایی از پیام خود آورده است: درگذشت مترجم و پژوهشگر شهیر لرستانی استاد محمد حسین آریا برای اهل قلم و نخبگان لرستان واقعه ای اسفناک و برای مردمان این دیارضایعه ای دردناک است.

مرحوم محمد حسین آریا که در یکی از اصیل ترین محله های خرم آباد چشم به عالم خاکی گشود در عمر با برکت خویش گوشه ای از استعداد خدادادی مردمان این ولایت متجلی کرد، ترجمه آثار ارزشمندی چون " تمدن مغرب زمین" " تمدنهای عالم" ، "گاندی زندانی امید"، "سفرنامه لرستان و خوزستان"، "کوچ نشینان لرستان" و.... و بیش از 30 اثر ارزشمند دیگر ذکاتی بود که استاد از سرمایه استعدادش در کف اخلاص به اهل پژوهش تقدیم کرد.

اکنون که جامعه فرهنگی استان و کشور، پژوهشگر و مترجم برجسته ای چون محمد حسین آریا را در سفر ابدیت بدرقه می کند، آنچه بر ما فرض است حرمت نهادن به پیرهای میوه خویش بخشیده است، آنانی که در میان ما نفس می کشند.

اینجانب به نوبه خود در گذشت این استاد فرزانه را به مردم و جامعه فرهنگی و فرهنگیان استان لرستان تسلیت عرض می کنم، هرچند بی شک تا روزی که یک برگ کتاب تحت عنوان ترجمه مرحوم محمد حسین آریا در این سرزمین چاپ و یا خوانده شود برای این عزیز هجرت کرده نمی توان فنایی متصور بود.

استاد محمد حسین آریا صبح سه شنبه ۱۵ شهریور ماه در سن ۷۵ سالگی و پس از ۳ ماه تحمل بیماری در بیمارستان طالقانی تهران بدرود حیات گفت.