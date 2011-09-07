فارس قبل از کار انتظامی نیازمند فعالیت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در پایان مراسم تودیع و معرفه فرمانده انتظامی استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: استان فارس در حال حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار است و طی پنج ماه اخیر شاهد کاهش جرایم خشن در این استان بودیم.

وی ادامه داد: برخی از اقدامات به دستگاه های فرهنگی برمی گردد که در این راستا باید فعالیت های فرهنگی در فارس افزایش یابد تا شاهد کاهش هر چه بیشتر جرایم در این استان فرهنگی باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور تاکید کرد: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی بزرگ ترین سرمایه برای ما به حساب می آید که در این خصوص خوشبختانه مردم شیراز و استان فارس از فعالیت های اخیر نیروی انتظامی رضایت دارند.

سردار احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ادامه طرح های مختلف انتظامی و امنیتی در کشور گفت: این روند با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت و تلاش ما بر این است که حضور مردم در اجرای این طرح ها افزایش داشته باشد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح ها بر اساس نیازها بررسی می شود و موفقیت ما در اجرای طرح های مختلف نیز به دلیل به روز کردن این طرح ها است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در خصوص طرح جمع آوری ماهواره ها گفت: وظیفه نیروی انتظامی اجرایی کردن قانون است و استفاده از تجهیزات ماهواره نیز طبق قانون جرم به حساب می آید که نیروی انتظامی نیز وظیفه برخورد با این جرایم را دارد.

طی این مراسم سردار علی مویدی فرمانده انتظامی استان فارس تودیع و سردار سیروس سجادیان به عنوان فرمانده انتظامی استان فارس معرفی شد.