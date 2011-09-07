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۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۰

سرهنگ امیری گفت:

تصادفات منجر به فوت در مازندران 13 درصد کاهش یافت

تصادفات منجر به فوت در مازندران 13 درصد کاهش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از کاهش 13 درصدی، تصادفات منجر به فوت، پنج ماهه امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی امیری عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه گروه تخصصی و بازرسی ماموران راهنمایی و رانندگی مازندران در ساری افزود: تلاش فراوانی برای کاهش تلفات جاده ای در کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای پزشکی قانونی مازندران، تلفات جاده ای در مازندران، 13 درصد کاهش و در کشور 17 درصد کاهش نشان می دهد.

امیری گفت: بیش از هزار نفر چهار ماهه امسال در جاده های مازندران فوت کرده و هفت هزار نفر دیگر مجروح شدند.

معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به کاهش هفت درصدی تلفات درون و برون شهری مازندران، افزود: سه هزار و 300 خودرو به صورت مسافر در تعطیلات عید فطر وارد استان شدند.

امیری گفت: موج جدیدی سفرهای تابستانی در راه بوده و مازندران از استانهایی بوده که تا قبل از پاییز شاهد افزایش ورودی گردشگر به استان است.

مازندران از طریق سه محور هراز، فیروزکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.
 
 
کد مطلب 1402273

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