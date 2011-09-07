تصادفات منجر به فوت در مازندران 13 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی امیری عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه گروه تخصصی و بازرسی ماموران راهنمایی و رانندگی مازندران در ساری افزود: تلاش فراوانی برای کاهش تلفات جاده ای در کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای پزشکی قانونی مازندران، تلفات جاده ای در مازندران، 13 درصد کاهش و در کشور 17 درصد کاهش نشان می دهد.

امیری گفت: بیش از هزار نفر چهار ماهه امسال در جاده های مازندران فوت کرده و هفت هزار نفر دیگر مجروح شدند.

معاون اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به کاهش هفت درصدی تلفات درون و برون شهری مازندران، افزود: سه هزار و 300 خودرو به صورت مسافر در تعطیلات عید فطر وارد استان شدند.

امیری گفت: موج جدیدی سفرهای تابستانی در راه بوده و مازندران از استانهایی بوده که تا قبل از پاییز شاهد افزایش ورودی گردشگر به استان است.

مازندران از طریق سه محور هراز، فیروزکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.



