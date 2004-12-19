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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۹:۲۶

باحمله افرادمسلح به خانواده عبدالسلام عارف ؛

دو تن از اعضاي خانواده رئيس جمهور اسبق عراق ترور شدند

افراد ناشناس ابتداي هفته جاري دختر و همسر عبدالسلام عارف رئيس جمهوري اسبق عراق را در بغداد به جرم خيانت كشتند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،يك منبع پليس عراق گفت:عصر روز دوشنبه افراد ناشناس به سوي سناء عبد السلام عارف وهمسررئيس جمهوري سابق عراق درداخل منزلشان دركوي داخليه در منطقه يرموك بغداد تيراندازي كردند و پسر آنها را ربودند.

اين منبع افزود:افراد مسلح يك صفحه كاغذ را بر روي پنجره آشپزخانه آويزان كرده بودند كه برروي آن نوشته شده بود اين سرنوشت خيانت كاران است.

عبدالسلام عارف در فاصله سالهاي 1963 تا 1966 منصب رئيس جمهوري عراق را برعهده داشت. جسد تيرخورده همسرعارف در آشپزخانه و سناء دراتاق خواب كشف شد .

افراد مسلح رفل فرزند عارف را ربوده و با خود بردند.تاكنون هيچ خبري از سرنوشت رفل بدست نيامده است.

 

 

 

کد مطلب 140229

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