همايش نقش اطلاع رساني در رونق اقتصادي كشاورزي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي هدف از برگزاري اين همايش فراهم كردن زمينه رشد و توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي ، امكان دسترسي مديران به اطلاعات و امار صحيح و استفاده در سياستگذاري ها و برنامه ريزيها ،معرفي توانمنديها و ظرفيتها ي صنايع صنعت كشاورزي و مواد غذايي كشور ، برقراري ارتباط با توليد كنند گان و بازرگانان داخلي با كشورهاي صاحب صنعت كشاورزي و صنايع مرتبط و كمك به ايجاد رقابت سالم بين توليد كنند گان ، افزايش بهره وري و بهبود مديريت رونق رساندن به فعاليتهاي بازرگاني ، حذ ف واسطه هاو دلالها از طريق اطلاع رساني شفاف و ذخيره است .

براساس اين گزارش كانون و شركت كتاب سبز با همكاري و مشاركت دست اندركاران صنعت كشاروزي و صنايع غذايي در حال گرداوري و تدوين بانك اطلاعات جامع كشاروزي كشور به عنوان يك پروژه ملي است