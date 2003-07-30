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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۳:۲۱

از سوي بانك اطلاعات جامع كشاورزي ، دامپروري و صنايع وابسته

همايش نقش اطلاع رساني در رونق اقتصادي كشاورزي برگزار مي شود

نخستين همايش يكروزه نقش اطلاع رساني در رونق اقتصادي كشاورزي كشور مهر امسال با حضور مسئولان ، اساتيد دانشگاه و صاحبان صنايع مرتبط در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي هدف از برگزاري اين همايش فراهم كردن زمينه رشد و توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي  ، امكان دسترسي مديران به اطلاعات و امار صحيح و استفاده در سياستگذاري ها و برنامه ريزيها ،معرفي توانمنديها و ظرفيتها ي صنايع صنعت كشاورزي و مواد غذايي كشور ، برقراري ارتباط با توليد كنند گان و بازرگانان داخلي با كشورهاي صاحب صنعت كشاورزي و صنايع مرتبط و كمك به ايجاد رقابت سالم بين توليد كنند گان ، افزايش بهره وري و بهبود مديريت رونق رساندن به فعاليتهاي بازرگاني ، حذ ف واسطه هاو دلالها از طريق اطلاع رساني شفاف و ذخيره است . 
براساس اين گزارش كانون و شركت كتاب سبز با همكاري و مشاركت دست اندركاران صنعت كشاروزي و صنايع غذايي در حال گرداوري و تدوين بانك اطلاعات جامع كشاروزي كشور به عنوان يك پروژه ملي است

کد مطلب 14023

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