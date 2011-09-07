دو بازیکن خارجی به تیم والیبال هاوش گنبد می پیوندند

بای محمد دوجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توافقات اولیه با این دو بازیکن انجام شد و تا چند روز آینده به تیم می پیوندند.
وی به نام این دو بازیکن و کشور متبوعشان اشاره ای نکرد.
وی همچنین از جذب یک مربی بدنساز خارجی نیز در تیم هاوش گنبد کاووس خبر داد.
دوجی بیان داشت: هیچ مشکلی برای حضور این تیم در لیگ جدید والیبال نداریم و تمام شرایط برای حضور قدرتمند این تیم مهیا شده است.
سرمربی تیم والیبال هاوش عنوان کرد: مدیرعامل و حامی جدید این تیم نهایت حمایت از این تیم را دارند و هر بازیکنی را که خواستیم جذب کرده است.
تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس در لیگ قبلی با عنوان بازرگانی جواهری در مسابقات شرکت داشت و در لیگ جدید محمدی جایگزین جواهری مدیرعامل قبلی این تیم شد.
گنبد کاووس به پایتخت والیبال ایران معروف است.
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