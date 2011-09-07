  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۴۱

دوجی:

دو بازیکن خارجی به تیم والیبال هاوش گنبد می پیوندند

دو بازیکن خارجی به تیم والیبال هاوش گنبد می پیوندند

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال هاوش گنبد کاووس گفت: دو بازیکن خارجی در راه پیوستن به این تیم در لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور هستند.

بای محمد دوجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توافقات اولیه با این دو بازیکن انجام شد و تا چند روز آینده به تیم می پیوندند.

وی به نام این دو بازیکن و کشور متبوعشان اشاره ای نکرد.

وی همچنین از جذب یک مربی بدنساز خارجی نیز در تیم هاوش گنبد کاووس خبر داد.

دوجی بیان داشت: هیچ مشکلی برای حضور این تیم در لیگ جدید والیبال نداریم و تمام شرایط برای حضور قدرتمند این تیم مهیا شده است.

سرمربی تیم والیبال هاوش عنوان کرد: مدیرعامل و حامی جدید این تیم نهایت حمایت از این تیم را دارند و هر بازیکنی را که خواستیم جذب کرده است.

تیم والیبال بازرگانی گنبد کاووس در لیگ قبلی با عنوان بازرگانی جواهری در مسابقات شرکت داشت و در لیگ جدید محمدی جایگزین جواهری مدیرعامل قبلی این تیم شد.

گنبد کاووس به پایتخت والیبال ایران معروف است.

کد مطلب 1402306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها