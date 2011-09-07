افزایش بودجه های کلانشهر کرج نیازمند جمع آوری آمار دقیق در زمان سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری فرمانداری شهرستان کرج افزود: لازم است سرشماری به بهترین نحو صورت گیرد تا آماری که به دست می آید، واقعی باشد و بتوان به آنها استناد کرد.

وی ادامه داد: از دستگاه های ذیربط در استان می خواهیم تا در این زمینه همکاری کنند و زمینه های این امر فراهم شود.

این مسئول اضافه کرد: از مسئولان به ویژه اعضای شورا و شهردار کرج می خواهیم که کمک کنند تا درزمان سرشماری نفوس و مسکن، آمار دقیق کلانشهر کرج احصا شود و از اهمیت این امر غفلت نشود.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: این امر در زمینه گرفتن تخصیصها و بودجه ها اهمیت فراوانی پیدا می کند و باید به آن به صورت جدی توجه شود.

این مسئول گفت: سرشماری نفوس و مسکن امر بسیار مهمی است و باید زمینه های اجرای مطلوب آن را با همکاری فراهم کنیم.