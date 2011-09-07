افزایش تملک دارایی ها در البرز نیازمند استناد به آمار صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو شامگاه چهارشنبه در شورای اداری در فرمانداری کرج افزود: لازم است دستگاه ها اهمیت سرشماری نفوس و مسکن را جدی بگیرند تا در زمینه پیگیری برای افزایش تملک دارایی ها بتوانیم به آمار درست و واقعی استناد کنیم.

وی ادامه داد: این امر اهمیت فراوانی دارد و اگر سرشماری به بهترین نحو انجام شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

نماینده مردم کرج اضافه کرد: سرشماری نفوس و مسکن باید به گونه ای انجام شود تا آمار درست و واقعی را ارائه کند تا بتوان به این آمار استناد کرد.

افزایش شهرستانهای البرز فعلا محقق نشد

وی یادآور شد: در زمینه افزایش شهرستانهای استان البرز تلاش کردیم اما به دلیل عدم دسترسی به آمار درست، این امر تاکنون به شکل کامل محقق نشده است.

این مسئول اضافه کرد: لازم است مسئولان در البرز بیش از قبل تلاش کنند تا خدمت رسانی ها افزایش یابد و به کمک آن از مشکلات بکاهیم.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا افزود: لازم است به کمک خدمتگزاری خوب و مطلوب، مردم بتوانند طعم خوب استان شدن را بچشند.