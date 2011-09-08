به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی چهارشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی با ذوب آهن در جمع خبرنگاران گفت: ذوب آهن همیشه جزو مدعیان قهرمانی بوده اما پیروزی هم به لطف هواداران پر شور، امسال در جمع سه تیم اول قرار خواهد گرفت.

وی در مورد شرایط اردوی مشهد هم گفت: از تعطیلات لیگ نهایت استفاده را برده و در تمرینات تاکتیکی هم حتی بدون وجود بازیکنان ملی پوشمان عملکرد فوق العاده ای داشتیم و فقط با هدف برد به اصفهان آمده ایم.

هافبک تیم پیروزی ادامه داد: می خواهیم قبل از دربی با یک بازی خوب و تماشاگرپسند، نتیجه را از آن خودمان کنیم و با روحیه ای بالا به مصاف استقلال برویم.