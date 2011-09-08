به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسلامی بیدگلی در سمینار آموزشی ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه با بیان اینکه به دلیل مشکلات نظام بانکداری در کشور بازار اقتصاد ایران نیز به شدت وابسته به بانکها است، تصریح کرد: در اقتصاد کشور ما تمایلی به حرکت در مسیر بازار به صورت اختصاصی نیست و همین امر باعث اتکا به بانکها شده که ضررهای زیادی را به اقتصاد کشور وارد میکند.
وی افزود: از طرفی بانکهای کشور نیز اجازه نوآوری نداشته و در این عرصه نیز تلاشی صورت نمیگیرد و این موضوع یکی از اشکالات اساسی بانکهای کشور است.
تحلیلگر بینالمللی سرمایهگذاری با اشاره به اینکه باید در اقتصاد از بازارهای مالی که فرصت معاملات و تبادلات را فراهم میآورند، استفاده شود، تصریح کرد: کمک به فرآیند تشکیل سرمایه، توزیع ریسک بین متقاضیان و دارندگان وجوه، تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار، ایجاد بازار ثانویه برای اوراق بهادار، کاهش هزینههای معاملاتی و هزینه جستجو و اطلاعات و تخصیص بهینه سرمایه از ویژگیهای استفاده از بازار مالی در اقتصاد کشور است.
وی با تاکید بر اینکه تمام افراد کشور به نظام تأمین مالی نیازمند هستند، ادامه داد: نظام تأمین مالی در اقتصاد، بازار سهام و بازار بدهی را شامل میشود.
اسلامی بیدگلی با بیان اینکه دولتها برای رفع نیازهای مقطعی خود که ناشی از کسری بودجه بوده اقدام به جمعآوری وجوه در سطح ملی و یا منطقهای میکنند، یادآور شد: منابع مالی کشور در سه حوزه بانک، بازار سرمایه و بیمه جمع آوری میشود.
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