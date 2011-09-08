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۱۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

همزمان با هفته فرهنگی اکو/

نشست معاونان صنایع دستی ۳۱ استان در بجنورد برگزار می شود

نشست معاونان صنایع دستی ۳۱ استان در بجنورد برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از برگزاری نشست معاونان صنایع دستی 31 استان کشور همزمان با برپایی هفته فرهنگی اکو در این استان خبر داد.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی راه های توسعه و ترویج فعالیتهای صنایع دستی برگزار می شود.

دبیر ستاد برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اکو با تأکید بر اهمیت صنایع دستی در رونق اقتصاد و صادرات، برگزاری هفته فرهنگی اکو را فرصتی مناسب برای تقویت این موضوع اعلام کرد و افزود: قصد داریم با برگزاری این نشست به راهکارهای سازنده در مورد توجه قرار دادن هر بیشتر صنایع دستی تلاش کنیم.

 کاظمی، رونمایی از لوح ثبت جهانی موسیقی مقامی خراسان شمالی به عنوان میراث معنوی در یونسکو را از دیگر برنامه های محوری تدوین شده در هفته فرهنگی اکو نام برد و اذعان داشت: این مهم که در اجلاس بین الدول یونسکو صورت گرفته و به ثبت رسیده، قرار بود در ایام نوروز رونمایی شود اما به دلیلی تقارن با تعطیلات نوروز این مهم انجام نگرفت و به این نمایشگاه موکول شد.

 کاظمی همچنین رونمایی از کتاب گردشگری خراسان شمالی به عنوان ششمین استان کشور که موفق به تدوین چنین کتابی شده است و نیز افتتاح دفتر فرعی اکو در این استان  را از دیگر برنامه های محوری در این راستا اعلام کرد.

وی برگزاری مسابقات کشتی با چوخه، سوارکاری، جشنواره بادبادکها، جشنواره غذا، کارگاه های آموزشی و همایش سرمایه گذاری و تور گردشگری را از برنامه های جنبی این نمایشگاه بین المللی در استان نام برد.

نمایشگاه صنایع دستی اکو با حضور صنعتگران داخلی و خارجی در فضایی به وسعت 600 متر مربع 20 تا 26 شهریور در محل پارک بش قارداش شهرستان بجنورد دائر می شود.

کد مطلب 1402377

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