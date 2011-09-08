کمبود بودجه نباید مانع اجرای خلاقیتهای هنری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه استان اصفهان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که کانون پرورش فکری می‌تواند با بهره‌گیری از آنها به بالندگی بیشتر فرهنگ عمومی استان کمک کند، اظهار داشت: اصفهان از ظرفیت‌های هنری بسیاری برخوردار و ریشه آن از قرن‌های گذشته فراهم شده است.

وی افزود: هنوز نتوانسته‌ایم زیر ساخت‌هایی را برای ارائه هنر فراهم کنیم تا زمینه هنرنمایی هنرمندان کوچک و بزرگسال فراهم شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه عده کمی از هنرمندان در مواجه با بدنه اجتماع دچار آفات شده و این امر یکی از مشکلات هنر به حساب می‌آید، تاکید کرد: با فرهنگ‌سازی صحیح می‌توان یک کار علمی و تربیتی را با عبور از کانال هنر به سرانجام رساند.

وی تاکید کرد: با تعیین خط قرمزها و چارچوب‌های انعقادی در بخش خصوصی، می‌توان به رشد و بالندگی در زمینه هنر دست یافت.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: از آن جایی که سالن ارکست سمفونیک برای هنرنمایی در استان اصفهان وجود ندارد، ما می‌توانیم همین اجراها را در کنار ابنیه تاریخی مثل سی‌وسه‌پل، میدان انقلاب و پارک‌ها داشته باشیم.

وی یادآور شد: با پیشرفت تکنولوژی و به روز شدن اطلاعات، چیزی از نیاز کودکان کاهش نیافته بنابراین برگزاری چنین جشنواره‌هایی برای کودکان ضرورت دارد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: کودکان در طول مدت برگزاری جشنواره کشوری نمایش عروسکی لحظات خوشی را تجربه کردند، بنابراین با دیدن شادی و هیجان کودکان ضرورت دارد، نیاز فکری کودکان را که تعیین‌کننده مسیر زندگی آنها است، فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: انجام کارهای خلاق و نو را نباید با کمبود بودجه و امتیازات متوقف کرد زیرا با زمینه‌سازی در شرایط خصوصی می‌توان زمینه خلاقیت و شکوفایی را فراهم کرد.