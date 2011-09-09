رد صلاحیت آرش رضایی کذب محض است

سید حجت‌الله موسوی اجاق در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع صلاحیت آرش رضایی شهردار منتخب شورای شهر کرمانشاه که از سوی برخی رسانه ‌ها گفته شده رد صلاحیت شده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد و چون براساس طبق قانون رد یا عدم رد صلاحیت شهرداران منتخب از سوی شوراهای شهر صرفاً باید توسط شخص وزیر کشور اعلام شود، تاکنون چنین موردی درباره آقای رضایی اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: شورای شهر کرمانشاه دو ماه است آقای رضایی را به عنوان شهردار انتخاب و به استانداری معرفی کرده که استانداری براساس وظیفه قانونی‌اش باید به وزیر کشور اعلام می‌کرد، این درحالی است که تاکنون چنین اقدامی از سوی استانداری صورت نگرفته و به همین دلیل موضوع انتخاب شهردار در بایگانی همچنان باقی مانده است.

موسوی‌اجاق در پاسخ به این سئوال که آیا بین اعضای شورای شهر کرمانشاه با استانداری اختلافی وجود دارد، اظهار داشت: هیچ گونه اختلافی بین شورای شهر و استانداری وجود ندارد و عدم معرفی شهردار منتخب شورا از سوی استانداری به وزارت کشور از تخلفات استانداری است که باید در این باره پاسخگو باشند.

وی افزود: ما تابع قانون هستیم و بعد از اینکه متوجه شدیم استانداری اقدامی در این باره انجام نداده با مکاتبات اصرار کردیم استانداری کرمانشاه به وظیفه قانونی خود عمل کند که تاکنون چنین نشده است.

رئیس شورای شهر کرمانشاه در پایان گفت: در حال حاضر شورای شهر کرمانشاه آرش رضایی را به عنوان شهردار قانونی کرمانشاه می‌شناسد چرا که در صورتی که وزارت کشور تا دو هفته پس از استعلام شورا از وزیر پاسخی ندهد، شخص معرفی شده براساس قانون شهردار است.