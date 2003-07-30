تشييع شهداي گمنام دفاع مقدس در چيذر

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" همزمان با سالروز شهادت بانوي يگانه اسلام حضرت فاطمه الزهرا(س) پيكر پاك پنج تن از شهداي دفاع مقدس در روز شنبه 11مرداد ماه ساعت 8 صبح از گلزار شهداي امام زاده علي اكبرچيذروبا حضور امت حزب الله تشييع ودر جوار بارگاه ملكوتي حضرت امام زاده اسماعيل (ع) در محله شهيد آباد زرگنده دفن مي گردند.
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مديريت آستانه مباركه امامزاده اسماعيل (ع) چيذردراطلاعيه خود ازعموم شهروندان تهراني دعوت كرده است تا با حضورخود در اين مراسم معنوي قدرداني خود رانسبت به شهدا به نمايش بگذارند.
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