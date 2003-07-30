تشييع شهداي گمنام دفاع مقدس در چيذر

مديريت آستانه مباركه امامزاده اسماعيل (ع) چيذردراطلاعيه خود ازعموم شهروندان تهراني دعوت كرده است تا با حضورخود در اين مراسم معنوي قدرداني خود رانسبت به شهدا به نمايش بگذارند.