به گزارش خرنگارمهر، سید کمال میرهادی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح 107 طرح تعاونی در اصفهان با بیان اینکه نخستین شرکت تعاونی در کشور 80 سال گذشته راه‌اندازی شد، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز زمینه ضرورت این بخش احساس شده که در سال‌های اخیر نیز جایگاه خوبی پیدا کرده است.

وی افزود: تشکیل شرکت‌های تعاونی از سال 84 تا سال جاری نسبت به 30 سال گذشته 117 درصد رشد داشته است.

قائم مقام اداره کل تعاون استان اصفهان اضافه کرد: از زمان ابلاغ اصل 44 و اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت در قالب بنگاه‌های اقتصادی، مردم به این بخش تعاون خوش نشان داده و به سمت تعاونی‌ها جذب شدند.

وی یادآور شد: تصدی‌گری و کوچک‌سازی دولت مهم‌ترین هدف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که بدون شک بخش تعاون نقش کلیدی در کاهش تصدی‌گری دولت دارد.

میر هادی تاکید کرد: عمده‌ترین هدف تعاون اجرای برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران و مردم به منظور سرمایه‌گذاری در قالب بخش تعاون و برنامه‌ریزی در زمینه قانون حمایتی اصل 44 قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر بحث ادغام وزرات کار و تعاون موجب ایجاد نگرانی‌هایی از جمله تضعیف بخش تعاون شد، تصریح کرد: با قاطعیت می‌توان گفت ادغام وزارتخانه‌ها هیچ گونه تاثیر منفی در فرآیند تعاون در کشور ندارد.

قائم مقام اداره کل تعاون استان اصفهان با بیان اینکه در یک سال اخیر بیش از شش هزار و 800 فرصت شغلی توسط بخش تعاون در استان اصفهان ایجاد شده است، افزود: همچنین هزینه‌ای بالغ بر یک هزار و 500 میلیارد ریال برای اجرای 107 طرح تعاونت در استان، سرمایه‌گذاری شده است.

وی اضافه کرد: از میزان مبلغ سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌اندازی 107 طرح تعاونی در استان اصفهان، حدود 738 میلیارد ریال آن از سرمایه‌گذاری اعضای تعاونی‌ها و مبلغ 782 میلیارد ریال آن از تسهیلات بانکی است.

میرهادی در ارتباط با موانع و مشکلات بخش تعاون در کشور بیان داشت: عدم باور و بی‌اعتمادی نسبت به بخش تعاون یکی از مهم‌ترین عواملی است که این بخش در کشور نتوانسته به نحو چشمگیری فعالیت کند.

وی تاکید کرد: ایجاد بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری از عوامل و شرایط مطلوبی است که باعث ترقی و رشد بخش تعاون می‌شود.

قائم مقام اداره کل تعاون استان اصفهان یادآور شد: همچنین حضور نیروی کار در بخش تعاون به عنوان یک سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود زیرا این اقدام و حضور همه جانبه افراد در این حوزه موجب بالندگی اقتصاد کشور می‌شود.