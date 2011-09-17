2900 میلیون ریال برای آبرسانی به چهار روستا در فومن سرمایه گذاری شد

محمدعلی فرامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اجرای این پروژه ها که شامل تامین آب آشامیدنی روستاهای خطیب گوراب، دزدک، ملسکام، سید آباد است با حفر و تجهیز دو حلقه چاه و لوله گذاری شبکه داخلی و خط انتقال به طول 14 هزار متر، 562 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی همچنین از آبرسانی به روستاهای شهرستان آستانه اشاره کرد و اظهارداشت: منبع تامین آب روستاهای لب دریا، لله وجه سر، استخربیجار و پرکاپشت یاورزاده از خطوط آب شهری است که با لوله گذاری به طول 48 هزار متر با اعتباری حدود پنج هزار و 500 میلیون ریال، 682 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان از آبرسانی به سه روستای شهرستان لاهیجان خبرداد و افزود: برای اجرای این پروژه ها که شامل تامین آب آشامیدنی روستاهای ارباستان، متعلق محله، شیرجوپشت پائین است، محل تامین آب آن چاه های فلمن در منطقه کیسم شهرستان آستانه اشرفیه بوده و 12 هزار متر لوله گذاری نیز انجام شده است.

فرامینی گفت: با افتتاح این پروژه با اعتبار افزون بر شش میلیارد ریال 420 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

وی در ادامه از آبرسانی به 12 روستای شهرستان لنگرود اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهور به استان گیلان بوده است.

مدیرعامل آبفاراستان یادآورشد: برای اجرای این پروژه افزون بر 123 هزار متر لوله گذاری، بهسازی دو دهنه چشمه، ساخت مخزن 30 مترمکعبی و اجرای 17 مورد روگذر و زیرگذر انجام گرفته و با اعتباری افزون بر 31 میلیارد ریال دو هزار و 807 خانوار را از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.