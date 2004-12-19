مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

در آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي ، 27 هزارنفر پذيرفته مي شوند

تاريخ اعلام پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه ها

وزير نفت : 500 ميليون دلار براي واردات بنزين كم داريم



اعتماد:

روزنامه اعتماد براساس گزارش رسانه هاي خارجي بررسي مي كند، اهداف نو محافظه كاران آمريكا

محمد رضا خاتمي : طرح خروج از حاكميت و رفراندوم باطل است

مروري بر پرونده تكنيكي و سياسي انرژي هسته يي ايران ... و اصفهان به چرخه اتمي پيوست



ايران:

در گزارش از آخرين تحولات انتخابات رياست جمهوري بررسي شد، دستوركار جناح هاي سياسي براي انتخابات

كالين پاول : هيچ طرح نظامي عليه ايران وجود ندارد

درمدت سپري شده از زلزله 380 ميليارد تومان اعتبار دولتي در بم هزينه شد



ابتكار:

نگاهي به گزينه هاي مطرح انتخابات رياست جمهوري ، همه مردان بازي نهم

محسن رضايي با اشاره به لزوم عضويت در WTO بايد از مدل توسعه چين پيروي نماييم

پاسخ سخنگوي قوه قضاييه به انتقاد خاتمي



اقتصاد پويا :

از سوي اداره واردات گمرك ايران : ضوابط ورود خودرو اعلام شد

خوش چهره نماينده تهران : تثبيت قيمت ، دولت را در خرج كردن منضبط مي كند

معاون امور بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي : وزارت اقتصاد بانك هاي موفق را معرفي مي كند

مجمع تشخيص نظام مالياتي را سرو سامان داد

توسعه:

همايش محافظه كاران ، رايزني اصلاح طلبان ؛ مردان رياست جمهوري از پشت پرده بيرون مي آيند

شهرداري تهران آزادي خبرنگاران را نمي خواهد

سود تعطيل فرودگاه امام به جيب شيخ دوبي مي رود



جام جم:

كارشناسان درگفتگو با " جام جم" پيشنهاد كردند، مقابله با آسيبهاي اجتماعي بانك آماري مي خواهد

با تصويب هيات وزيران اعطا مي شود، بيمه كيفيت براي همه ساختمان هاي كشور

غلامحسين الهام : شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري محدوديت ايجاد نمي كند



جمهوري اسلامي:

سخنگوي هيات مذاكره كننده در پرونده هسته اي ايران ، البرادعي و اروپاييها خلف وعده كردند

افشاي فروش اعضاي بدن قربانيان و مجروحان جنايت فلوجه توسط نظاميان آمريكايي



جوان :

بيمه پول نمي دهد ، تجهيزات بيمارستاني را بايد بيماران بخرند ، توليد كنندگان، پورسانت مي دهند تا بيمارستان ها بيمار تراشي كنند

رهبر انقلاب : معاملات در بانك هاي كشور محكوم به صحت است

رشد 110 درصدي برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي



جهان اقتصاد:

ناطق نوري در جمع تشكلهاي شوراي هماهنگي انقلاب : هاشمي كانديداي ما نخواهد بود

بهره برداري ديگران از غفلت ايران در افتتاح فرودگاه امام

2/7 ميليارد دلار اعتبار بانك هاي ايراني و آلماني بدون استفاده مانده است



جهان صنعت :

معاون كل وزير اقتصاد درمراسم افتتاح تالار منطقه اي بورس شهرستان كرج: رشد زير 8 درصد يعني 5 ميليون بيكار

صادر كنندگان از حساب ذخيره ارزي كمك مي گيرند

سه دستگاه اجرايي به دنبال توليد يك انرژي ، پيمانكاران داخلي توربين هاي بادي مي سازند



حمايت:

وزير دفاع و نيروهاي مسلح : قدرت ايران تضمين كننده امنيت در منطقه است

مهدي چمران : جدايي آبادگران از شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب صحت ندارد

يك مدرس دانشگاه و قاضي دادگستري در گفتگو با حمايت : سن مسئوليت كيفري منافاتي با قوانين دنيا نخواهد داشت



حيات نو:

هدفمند كردن يارانه ها در گفتگو با رييس كميسيون اقتصادي مجلس ، يارانه نقدي را كوپني مي دهيم

مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد، اصلاح نظام مالياتي و ساماندهي بازار سرمايه

فرودگاه هاي عربي گوي سبقت را از ايران ربوده اند



خراسان :

براساس تحقيق علمي مبتني بر اسناد وزارت خارجه انگليس فاش شد، 13 ميليون نفر قرباني سياست هاي انگليس در جهان

10 هزار روستا به اينترنت متصل مي شود

معاون وزيرامور اقتصاد و دارايي : سهام بانكهاي دولتي آماده واگذاري به بخش خصوصي است



دنياي اقتصاد:

معاون امور بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد خبرداد، چهار بانك دولتي آماده واگذاري شد

درهفته گذشته اتفاق افتاد، كاهش قيمت ها در بورس فلزات

نفت دو دلار گران شد



رسالت:

گزارش عملكرد 8 ماهه اول بودجه كل كشور ، 47 درصد كاهش بودجه عمراني - 7/4 درصد افزايش بودجه جاري

مهندس محمد رضا باهنر در نشست سراسري دبيران حزب موتلفه اسلامي : دنبال جنگ رواني با كميته منتخب هستند

شمخاني : كسي نمي تواند اقتدار ايران را نفي كند



سياست روز:

ارزيابي كارشناسان از گرايش مردم در انتخابات نهم ؛ فضاي عمومي جامعه استقبال از گفتمان " عدالت " و " خدمت" است

تجهيز بالگردهاي ارتش به موشك و سيستم پرواز در شب

آيت الله سسيستاني: براي جلوگيري از تكرار بدبختي هاي گذشته بايد در انتخابات شركت كنيم



شرق:

تشديد اختلافات هاشمي رفسنجاني و محافظه كاران

مقدمات تشكيل كشور مستقل فلسطين ، ائتلاف احزاب ليكود و كارگر براي تشكيل دولت جديد اسراييل

نمايندگان دولت از تركيب اتاق بازرگاني حذف مي شوند



صداي عدالت:

وزارت امور خارجه اعلام كرد: 1500 زائر ايراني در زندان هاي عراق

وزير نفت : 500 ميليون دلار براي واردات بنزين كم داريم

افزايش 110 درصدي برداشت دولت از صندوق ذخيره ارزي



صبح اقتصاد:

جديدترين آيين نامه اعطاي مجوز و فعاليت كارگزاران بورس

نخستين صندوق سرمايه گذاري مشاع تا دو هفته ديگردر بورس

اعلام آمادگي براي واگذاري سهام بانك هاي صادرات ، تجارت و ملت



عصر اقتصاد:

مرتضي تمدن : درخواست اروپا از ايران ؛ خصوصي سازي بي حد و مرز

با ارايه طرحي از طرف مجلس : دولتي ها از اتاق بازرگاني حذف مي شوند

توسط گمرك ايران اعلام شد، مراحل و عوارض ورودي انواع خودرو



فرهنگ آشتي:

علي اكبر ناطق نوري اعلام كرد: هاشمي رفسنجاني قطعا كانديداي ما نخواهد بود

سخنگوي شوراي نگهبان : سخنان خاتمي در 16 آذر اتهام به شوراي نگهبان بود

در آمد دولت 5 ميليارد دلار كاهش مي يابد



كارو كارگر:

به منظور توسعه رفاه عمومي ، رونق توليد و سرمايه گذاري ، نظام مالياتي كشوراصلاح مي شود

وزير بازرگاني : كار آفريني نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي دارد

به دليل تعلل چند ماهه سازمان هاي بيمه گر، هزينه خريد تجهيزات پزشكي بيمارستانها را مردم مي پردازند



مردم سالاري:

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به نامه 32 حزب و تشكل سياسي ؛ سقفي براي محدوديت تعداد كانديداها وجود ندارد

بهزيستي مسووليت كارتن خوابها را پذيرفت

علامه فضل الله : آنهايي كه به سوريه و لبنان فشار مي آورند چرا توان مقابله با اسراييل را ندارند



همبستگي:

به دنبال سخنان خاتمي درجمع دانشجويان مبني بر عدم رعايت نظرات رهبري در بررسي صلاحيت ها در خواست شد: مناظره سخنگوي شوراي نگهبان با رييس جمهوري

مرتضوي دادستان تهران : بازرسان و ناظران عملكرد دادسراي تهران را عالي گزارش كردند

شهربانو اماني : مردم بيمه نامه جمهوري اسلامي در جهان هستند



همشهري:

اعتراض حوزه علميه نجف به اظهارات ضد ايراني وزير دفاع عراق

رهبر معظم انقلاب : معاملات در بانك هاي كشور محكوم به صحت است

نتايج تكميل ظرفيت كنكور در سال 83 فردا اعلام مي شود



هدف و اقتصاد:

گزارش " هدف و اقتصاد " از لزوم عضويت ايران در WTO خلاف جهت آب شنا نكنيم

زنگنه : 500 ميليون دلار براي واردات بنزين كم داريم

محسن رضايي خبر داد: طرح بحث اصلاح نظام بودجه ريزي كشور در مجمع تشخيص مصلحت نظام