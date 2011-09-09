صلاحیت یا عدم صلاحیت آرش رضایی هنوز از سوی وزارت کشور اعلام نشده است

کامران ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تنها مرجع تائید یا رد صلاحیت شهرداران که از سوی شوراهای شهر معرفی می‌شوند، وزارت کشور است و وزارت کشور درباره رد یا تائید صلاحیت آقای آرش رضایی برای تصدی مسئولیت شهرداری کرمانشاه تاکنون اعلام نظری نکرده است.

وی افزود: انتظار ما این بود که وزارت کشور براساس قانون ظرف مدت معین در این‌باره اعلام نظر نماید تا اعضای شورای اسلامی شهر به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

ملکی تاکید کرد: مهندس آرش رضایی از مدیران ارشد استان و دارای سوابق درخشانی است که اعضای شورای شهر ایشان را با توجه به شرایط و ویژگی‌های مورد نظر به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب و برای اعلام نظر نهایی به استانداری معرفی کردند تا استانداری نیز در وقت مقرر موضوع را به وزارت کشور اعلام و نظر وزارت کشور را ابلاغ نماید که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی پس از گذشت دو ماه از معرفی شهردار منتخب شورا به استانداری رخ نداده است.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه ادامه داد: کلانشهر کرمانشاه به دلیل نداشتن شهردار با امروز با مشکلات مختلفی روبرو شده و شایعاتی نیز بر سر زبان مردم شهر افتاده که چنانچه این مشکل هرچه زودتر حل و فصل نشود، باید منتظر مشکلات بیشتری در این باره باشیم.

ملکی تاکید کرد: اعضای شورای شهر کرمانشاه تبادل و توافق نظر خود را در موضوع انتخاب آرش رضایی به عنوان شهردار انجام داده‌اند و اگر هم وی رد صلاحیت شود، در موارد دیگری از نظرات و تجربیات وی در شهرداری استفاده خواهد شد.