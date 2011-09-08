دسترسی به آمار صحیح زمینه را برای برنامه ریزی بهتر فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان کردستان بیان کرد: ضرورت دسترسی به آمار دقیق و به روز و نقش مهمی که این حوزه در راستای برنامه ریزی اصولی دارد بر هیچ کس پوشیده نیست و باید در این حوزه در استان کردستان تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم توجه جدی به تهیه و تدوین آمارهای مبتنی بر واقعیت و صحیح در استان کردستان گفت: شاخصه سلامت، جمعیت، آمار مرگ و میر، جنسیت و وضعیت معیشتی زندگی افراد بر طبق آمار دقیق از سوی اداره ثبت احوال می تواند به یک نتیجه درست در راستای خدمت بهتر به مردم موثر باشد.

شهبازی با اشاره به بحث پرداخت یارانه از سوی دولت به عنوان کار موفق اقتصادی در کشور ایران افزود: با برنامه ریزی و دادن آمار از افراد کردستانی خارج از استان و حتی مقیم دیگر کشورها می توان یارانه به آنها پرداخت شود که این مهم نیازمند همکاری و دادن آمار از سوی اداره کل ثبت احوال استان کردستان است.

استاندار کردستان با بیان اینکه آمار درست و مبتنی بر واقعیت از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می تواند به دولت کمک کند، بیان کرد: در انتخابات بحث آمار مهمترین و اساسی ترین نقش را ایفاء می کند و با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در این راستا توجه جدی صورت گیرد.

وی درصد واجدین شرکت کننده در انتخابات را طبق آمار اداره ثبت احوال بسیار بالا دانست و گفت: ایران تنها کشوری است که انتخابات در آن با مشارکت بالا انجام می شود که البته عوامل استکبار سعی می کنند که با تبلیغات منفی و سیاه نمایی میزان مشارکت مردم را کمرنگ جلوه دهند.

شهبازی با بیان اینکه در سال های گذشته به ثبت احوال کمتر توجه شده است، بیان کرد: منابع اعتباری بیشتری در جهت رفع مشکلات این سازمان تخصیص داده خواهد شد.

وی برخورد خوب با ارباب رجوع در اداره کل ثبت احوال را امری لازم و ضروری دانست و گفت: کارمندان این اداره با برخورد مناسب می توانند در تمام مناسبت های خوب و بد مردم شریک آنها باشند.