به گزارش خبرنگار مهر، "عزیز الله معماریانی" عصر روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مالزی گفت : متاسفانه تا کنون عملکرد علمی دانشجویان ایران در دانشگاههای مالزی در داخل کشور ارائه نشده در حالی که دانشجویان ایرانی سهم بسیار بالایی در تولید علم در مالزی داشته اند.

وی با تاکید براستفاده از ظرفیت علمی دانشجویان ایرانی درمالزی در داخل کشوراظهار داشت : باید با همفکری و تلاش مشترک دانشجویان و رایزنی علمی در مالزی توان علمی دانشجویان ایرانی در این کشور به جوامع علمی و دانشگاهی در ایران معرفی شود.

معماریانی به مشکلات دانشجویان ایرانی از قبیل تاخیر در صدور و تمدید ویزای تحصیلی، انتقال ارز از ایران و حمایت نکردن دانشگاههای مالزی از دانشجویان به ویژه در مقطع دکترا اشاره کرد و گفت : متاسفانه مسئولان مالزیایی با وجود مکاتبات و پیگیری های متعدد رایزنی در جهت حل این مشکلات اقداماتی انجام نداده اند. نارضایتی دانشجویان از مشکلاتی که مراجع و دانشگاههای مالزی ایجاد می کنند نباید سبب زیر سئوال بردن عملکرد این عزیزان شود.

معماریانی به خدمات علمی ایرانیان در مالزی اشاره کرد و گفت : دولت مالزی باید قدرشناس خدمات علمی جامعه دانشگاهی ایرانیان در مالزی باشد و در جهت رفع مشکلات آنان اقدامات اساسی انجام دهد.

معماریانی با تاکید بر لزوم ثبت و ارایه عملکرد علمی دانشجویان به آمادگی سایت رایزنی علمی برای اخذ اطلاعات علمی دانشجویان اشاره کرد و اظهار داشت : یک هزار نفر از دو هزار و 631 دانشجوی ثبت شده در سایت رایزنی علمی دارای مقاله هستند که از مجموع 7 هزار 751 مقاله آنان، بیش از 3 هزار و 100 مقاله در ژورنال های علمی و چهار هزار 600 مقاله نیز در کنفرانسهای علمی ارایه شده است.

رایزن علمی ایران در مالزی افزود: تا کنون 583 کتاب نیز از270 دانشجوی ایرانی در مالزی به چاپ رسیده که 86 کتاب از این تعداد در انتشارات بین المللی به چاپ رسیده است.

معماریانی به آمار خوب و قابل توجه ثبت اختراعات توسط دانشجویان ایرانی در مالزی اشاره کرد و گفت : 114 دانشجوی ایرانی 218 اختراع خود را به ثبت رسانده اند که البته بخش زیادی از این اختراعات در ایران به ثبت رسیده است.

وی درادامه بر لزوم وحدت و یکدلی جامعه ایرانیان درمالزی تاکید کرد و گفت : متاسفانه در چند ماه گذشته شاهد جوسازی های نامناسبی درباره عملکرد رایزنی علمی و دانشجویان ایرانی در مکاتبات بوده ایم که نتیجه ای جز تخریب چهره جامعه ایرانی در مالزی نداشته است.

رایزن علمی ایران در مالزی با تاکید بر حفظ همدلی در بین جوامع دانشجویی افزود: باید از یکدیگر حمایت کنیم و رایزنی علمی آمادگی دارد با ایجاد یک نمایشگاه دائمی دستاوردهای علمی دانشجویان ایرانی را در معرض دید همگان قرار دهد.

وی در پایان از دانشجویان خواست در ثبت اطلاعات علمی خود در سایت رایزنی علمی همکاری بیشتری کنند.