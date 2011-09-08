نخستین نمایشگاه پاییزه مازندران در بابل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغری صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه فروش پاییزه در مصلی بابل افزود: یکی از اهداف مهم این نمایشگاه کمک به تنظیم بازار، تقویت عرضه کالا و خدمات و دسترسی مردم به کالاها با قیمت مناسب است.

وی اظهار داشت: نمایشگاه فروش پاییزه سال گذشته دارای 90 غرفه بوده که امسال به 120 غرفه افزایش یافته است.

رئیس اداره بازرگانی بابل اظهار داشت: در این نمایشگاه حدود 30 درصد واحدهایی که اقدام به عرضه پوشاک می‌ کنند، واحدهای تولیدی، نمایندگیهای پخش و عمده فروشی‌های مورد تائید اتحادیه هستند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی در این نمایشگاه، شناسنامه دارا کردن غرفه‌ هاست و همه شرکت‌ کنندگان باید پروانه کسب و بهره‌ برداری داشته باشند.

رئیس بازرگانی بابل از ویژگی‌های بارز نمایشگاه پاییزه امسال را نصب دستگاه کارت‌ خوان و سیستم بانکداری الکترونیکی دانست و تصریح کرد: برای تسهیل در امور، تمام غرفه‌ها به دستگاه کارت‌ خوان مجهز شدند.

وی بیان داشت: از سیاستهای اداره بازرگانی در ایام پر تقاضا برای تنظیم بازار، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تحت عنوان نمایشگاه پاییزه است.

اصغری، از اختصاص غرفه رایگان عفاف و حجاب در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در راستای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و توزیع لباسهای ملی و مذهبی غرفه رایگان به غرفه‌ داران عفاف و حجاب اختصاص یافته است.

مجری نمایشگاه فروش پاییزه بابل، احداث نمایشگاه تخصصی و نمایشگاه دائمی چند منظوره در بابل را ضروری برشمرد و افزود: با توجه به استعدادهای موجود در شهرستان بابل، احداث نمایشگاه چند منظوره فرهنگی و ورزشی ضروری است.

حمید ابوفاضلی اظهار داشت: در صورت استقبال چشمگیر شهروندان بابلی نمایشگاه فروش پاییزه به مدت پنج روز تمدید می‌شود.

مدیر بازرگانی و اجرایی نمایشگاه فروش پاییزه افزود: نمایشگاه فروش پاییزه بابل در زمینی به مساحت یک هزار و 200 متر مربع در 120 غرفه برپا شده است.

روزبه ابوفاضلی بیان داشت: یکی از اقدامات اساسی در این نمایشگاه، شناسنامه ‌دار بودن غرفه‌ها است و همه شرکت‌ کنندگان باید پروانه کسب و بهره‌برداری داشته باشند.