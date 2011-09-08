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۱۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

ذاکری:

آموزش متقاضیان مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن در مشهد آغاز می شود

آموزش متقاضیان مشارکت در سرشماری نفوس و مسکن در مشهد آغاز می شود

مشهد - خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی از آغاز مرحله دوم آموزش متقاضیان واجد شرایط مشارکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ذاکری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام متقاضیان مشارکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 از تاریخ 10 مرداد به مدت یک ماه از طریق سامانه اینترنتی انجام شد که طی این یک ماه با استقبال خوبی مواجه شد.

وی افزود: 10 شهریورماه پایان مهلت قانونی ثبت نام بود که در این مدت دو برابر ظرفیت مورد نیاز از متقاضیان ثبت شده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی گفت: افرادی که ثبت نام کرده اند در اسرع وقت با در دست داشتن، اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی به فرمانداری ها در مشهد و شهرستان ها مراجعه کنند تا نسبت به جذب واجدین شرایط اقدام شود.

ذاکری تصریح کرد: مرحله دوم آموزش از 26 شهریور ماه آغاز خواهد شد و افراد جذب شده باید در این مرحله شرکت کنند.

کد مطلب 1402459

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