به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رسانه های مالزی، سازمان محیط زیست مالزی در بیانیه ای با اشاره اینکه مشکل آلودگی هوا در بیشتر نقاط مالزی به ویژه مناطق شمالی این کشور وجود دارد، اعلام کرد: نقاط آلوده در مالزی از 62 نقطه در روز چهارشنبه به 120 نقطه در روز پنجشنبه افزایش یافته است.

شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق اطراف کوالالامپور از جمله پتالینگ جایا و شاه علم به ترتیب به 86 و 92 رسیده که نزدیک به مرز هوای ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا بین 1 تا 50 سالم، 51 تا 100 متوسط، 101 تا 200 نا سالم و 201 تا 300 بسیار ناسالم است.

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان محیط زیست مالزی، در صورت بارش باران شرایط آب و هوایی بهبود می یابد اما تا پایان هفته بارش باران در بیشتر نقاط مالزی پیش بینی نشده است.



به گفته وی، مالزی در میانه فصل کم باران خود موسوم به مونسون است که اواخر ماه اکتبر یا اوایل ماه نوامبر به پایان می رسد.

