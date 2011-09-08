شناسایی 20 هزار کارگر واجد شرایط دریافت سهام عدالت در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی با اشاره به اینکه حدود 45 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی در استان برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند، گفت: تاکنون پرونده 32 هزار نفر بررسی شده و مابقی نیز در حال بررسی است.



وی یادآور شد: از این تعداد 20 هزار نفر واجد شرایط دریافت سهام عدالت شناخته شده‌اند.



رحمانی در خصوص سایر افراد ثبت نام شده، گفت: مدارک، سوابق و مشخصات سایر متقاضیان نیز توسط تیم کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت که تعدادی از این افراد قبلا سهام عدالت دریافت کرده و تعدادی نیز به دلیل نقص مدارک، پس از تکمیل مدارک مورد نیاز مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت.



فرصت تکمیل مدارک ناقص متقاضیان تا 25 شهریورماه



وی در ادامه اظهار داشت: در این مرحله متقاضیان حداکثر تا تاریخ 25 شهریور فرصت دارند تا مدارک و اطلاعات ناقص را از طریق سایت مربوطه اصلاح و تکمیل کنند.



مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم یادآور شد: این اداره کل با ارسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی با متقاضیانی که مدارک و اطلاعات آنها در زمان ثبت نام ناقص ارسال شده است، از آنها درخواست کرده تا نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.



وی تصریح کرد: متقاضیانی که کد رهگیری ثبت نام خود را فراموش کرده و قصد تکمیل اطلاعات خود را دارند، با وارد کردن شماره شناسنامه یا کدملی می‌توانند کد رهگیری جدید دریافت کنند.



رحمانی بیان داشت: اینگونه افراد نیازی به مراجعه حضوری نداشته بلکه از طریق آدرس اینترنتی باید درخواست خود را پیگیری کنند.