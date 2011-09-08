ضریب نفوذ اینترنت پر سرعت 10 درصد است/ لزوم افزایش ضریب نفوذ شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، فیضی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: علیرغم تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه نفوذ اینترنت در کشور همچنان میزان نفوذ و دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت در کشور 10 درصد است.

وی ادامه داد: هر چند که میزان دسترسی عمومی به اینترنت در کشور 60 درصد است ولی شرکت مخابرات برنامه ریزی لازم را در راستای گسترش میزان دسترسی مردم به اینترنت در دست اقدام قرار داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: در حال حاضر شرکت مخابرات ایران با برنامه ریزی های مدون به دنبال ارتقای ضریب نفوذی اینترنت در ایران است و در همین راستا از توان مشاوران کشورهای خارجی نیز در این عرصه استفاده می کند.

وی با بیان اینکه با خصوصی سازی شرکت مخابرات اولویت اول ارائه خدمت بهتر به مشتری است، گفت: برای جلب رضایت مشتریان باید مخابرات از یکپارچگی به سوی تفکیک مدیریت استانی پیش برود و بخشی از وظاف متمرکز شرکت در استانها واگذار شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به عملکرد مناسب شرکت مخابرات استان کردستان گفت: دلیل انتخاب این استان برای برپایی همایش ارائه الگوهای استفاده بهینه از شبکه های فنی است و انتظار می رود که این رویه در سراسر استانهای کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

فیضی در پایان با اشاره به اینکه این همایش ها باعث تبادل نظر در میان مسئولان خواهد شد، افزود: انتظار می رود که بتوانیم در راستای اجرای شدن این ایده ها تمامی توان خود را به کار گیریم.

همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور مدیران عامل شرکت های مخابرات سراسر کشور و به مدت دو روز با هدف ارتقای کیفیت و ایجاد ایده های نو در مخابرات کشور برگزار شد.