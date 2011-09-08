شهیدان صفحات پرافتخار تاریخ را متجلی ساختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در این پیام آورده است: شهادت مجاهدان مخلص و فداکار، شهیدان مصطفی صفری تبار بیشه، سید محمود موسوی و محمد منتظر قائم، برای خطه مازندران ولایتمدار که انسانهای بزرگی را در دامان خود پروراند و به عرصه‌ دفاع از کیان سرزمین ایران اسلامی ‌تقدیم کرده، مایه‌ سرافرازی، سربلندی و سرانجامی سعادت ‌بار است.

وی افزود: هریک از این شهدای جان‌ برکف سپاه پاسداران پر افتخار انقلاب اسلامی که سر تا پا عشق و شور جهاد فی سبیل الله بودند، رزمنده ‌ای سلحشور در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی، حافظ عزت و شرف ایرانیان و موجب افتخار هم استانی های خود هستند که به منظور تامین امنیت و پاکسازی منطقه غرب کشور در مبارزه با عناصر خود فروخته گروهکی تروریست به شهادت رسیدند و ردای بلند و زیبای شهادت برازنده قامت استوار و مزد مجاهدت فداکارانه ایشان بود.

طاهایی در این پیام تصریح کرد: هرچند که مازندران سربلند همواره از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، در صف اول دفاع از کیان کشور بوده است اما شهادت این بزرگواران، حماسه‌ای شد تا صفحه درخشان دیگری به صفحات جهاد و شهادت این خطه علوی ولایت مدار افزوده شود.

جوانان رشید مازندران همیشه و در همه حال در تبعیت محض از ولی فقیه، استوار و نستوه، از مرزهای جغرافیایی وعقیدتی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرده و خواهند کرد.

عناصر خود فروخته و جنایت پیشه و تروریست که آلت دست و دست پرورده استکبار در منطقه هستند بدانند، که خون مطهر شهیدانی چون صفری تبار، موسوی و منتظر قائم، صدها بسیجی دیگر می‌آفریند که زندگی، آسایش و بهره‌مندی‌ های دنیوی خود را در راه دفاع از این سرزمین فــدا می کنند تا ایران اسلامی مقتدرتر، با شکوه تر و با صلابت بیشتر، مسیر سعادت، توسعه و تعالی خود را طی کند.

اینجانب شهادت این مردان بزرگ و مجاهد را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی محترم سپاه کربلای استان، خانواده های عزیز و محترم این عزیزان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، مازندرانی های مومن، به خصوص مردم شریف بابل و نکا که به شکر خداوند متعال همیشه در صف اول دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی هستند، تسلیت می گویم.

از خدای متعال رحمت، غفران، حشر با انبیاء الهی و سید و سالار شهیدان و آزادگان عالم، حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و اصحاب عاشورایی آن حضرت برای این سه شهید عزیز و صبر، سلامت و عزت روز افزون برای بازماندگان آن عزیزان را مسألت دارم.

