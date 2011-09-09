امکان انتقال به انتخابهای بعدی کنکور وجود ندارد/ یک استثنا برای انتقال

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: انتخاب قبولی هر پذیرفته شده به عنوان گزینه نهایی وی به شمار می آید و امکان انتقال وجود ندارد، چون وقتی یک داوطلب در یک رشته به عنوان قبولی محسوب می شود، آن ظرفیت را برای وی ثبت می کنیم.

وی اظهار داشت: در آزمون سراسری دانشگاه آزاد، هیچگونه تکمیل ظرفیتی اعلام نمی شود پس عملاً امکان انتقال هم منتفی است.

سجادی جاغرق در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال انتخاب اول یک داوطلب حسابداری تهران است و تصمیم می گیرد در رشته روانشناسی رودهن درس بخواند، این در حالیست که مرکز آزمون پیش از این ظرفیت روانشناسی رودهن را پر کرده و ظرفیت آن برای پذیرش یک نفر دیگر باز نیست.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد به یک استثنا در انتقال پذیرفته شدگان به رشته دیگر اشاره کرد و گفت: اگر داوطلبی با انتخاب دانشگاه یعنی انتخاب هفتم قبول و بعد در انتخابهای دوم تا ششم یا انتخاب اول این داوطلب، ظرفیتی ایجاد شود که برای وی امکان قبولی پیش آید، می توانیم به این دانشجو اجازه انتقال دهیم، زیرا خود دانشگاه این انتخاب را برایش انجام داده است.