اجرای 400 میلیارد تومان پروژه راهسازی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن امروز در مراسم افتتاح پروژه 4 خطه محور احمدآباد مستوفی اظهار داشت:‌ یکی از مطالبات مردم در دور اول سفر ریاست جمهوری ایجاد مسیر 16 کیلومتری احمدآباد مستوفی بود که به دلیل وجود معارضین یکی از پرتراکم ترین مناطق این شهرستان به شمار می‌رفت.

استاندار تهران به دشواری خریداری زمین‌ها از معارضین اشاره کرد و گفت: این مور مشکلات فراوانی داشت که با کمک فرماندار و دیگر مسئولین حل شد و الان این مسیر به نام اتوبان شهدای 17 شهریور نامگذاری می‌شود.

وی با اشاره به 400 میلیارد تومان پروژه راهسازی در استان تهران اظهار داشت:‌ مسیرهای ری، ورامین، تونل امامزاده هاشم، اتصال همت به کرج، تکمیل بزرگراه حرم تا حرم و بسیاری زیرگذرهای شهری از پروژه‌هایی است که در استان تهران انجام می‌شود.

تمدن با ابراز امیدواری نسبت به بزرگترین جشن افتتاح مسکن مهر افزود: بزرگترین جشن افتتاح مسکن مهر در استان تهران و در شهر جدید پردیس به زودی با حضور رئیس جمهور انجام می‌شود.

استاندار تهران با انتقاد از اطلاع رسانی در صدا و سیما بیان کرد: پروژه‌های بزرگی که در استان تهران به بهره برداری می‌رسد از طریق صدا و سیما در حجم بسیار کوچکی اطلاع رسانی می شود و یا گاهی توجهی هم به اخبار پروژه‌ها در استان تهران نمی‌شود بنابراین انتظار می رود تا صدا و سیما مردم را با اقدامات عمرانی در استان تهران آشنا کند.

در ادامه فریبرز واحدی مدیرکل راه و ترابری استان تهران با اشاره به بهره برداری از محور احمدآباد مستوفی اظهار داشت: این محور جنوب غرب استان را به جنوب متصل می‌کند که از مسیرهای آزادگان به اسلام شهر، نسیم شهر و رباط کریم عبور می‌کند.

واحدی افزود: این منطقه یکی از قطب‌های دامپروری در کشور است که با توجه با افزایش ترافیک نیاز بود تا با 4 خطه شدن از ترافیک در این مسیر و احتمال تصادف جلوگیری شود.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران تصریح کرد: این پروژه در تیرماه سال 87 به طول 16.5 کیلومتر و با هزینه 17 میلیارد تومان آغاز شد و با تکمیل هر بخش مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به امضای مرامنامه در اداره کل ترابری استان تهران گفت: به همراه همکاران در این اداره مرامنامه‌ای امضا کردیم که براساس آن تا پایان سال همه پروژه های نیمه تمام و پروژه‌های خاصی که ترافیک ایجاد کردند به پایان برسد که برای این امر نیاز به تامین بودجه از سوی دولت است.